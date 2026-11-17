După ce a traversat mai multe state europene și a provocat episoade de vreme severă în Germania, Cehia, Spania, Portugalia și Italia, furtuna Talia se îndreaptă acum spre teritoriul României. Meteorologii avertizează că, în perioada următoare, anumite zone ale țării s-ar putea confrunta cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse abundente, rafale puternice de vânt și descărcări electrice.

Meteorologii au anunțat o schimbare semnificativă a vremii în România, după ce ANM a instituit mai multe coduri de avertizare pentru precipitații abundente și intensificări ale vântului.

Fenomenele periculoase sunt așteptate să se manifeste începând de marți, 17 noiembrie, și să continue în următoarele zile. În plus, furtuna Talia urmează să influențeze condițiile meteorologice din țara noastră chiar din această seară, după ce a provocat deja probleme în mai multe state europene.

Furtuna Talia provoacă fenomene extreme în Europa

Mai multe state europene s-au confruntat deja cu episoade de vreme severă provocate de furtuna Talia, care a traversat regiunile vestice și centrale ale continentului. Sistemul atmosferic își continuă deplasarea către est. Autoritățile din mai multe țări au fost nevoite să emită avertizări meteorologice de nivel ridicat. Codurile roșii și portocalii au vizat precipitațiile abundente și fenomenele periculoase asociate acestora.

În Germania, specialiștii au instituit deja alerte pentru fenomene meteorologice periculoase în partea de sud-vest a țării, în timp ce Elveția și Cehia au fost afectate de precipitații abundente în ultimele ore. Situația este îngrijorătoare și în regiunile montane. Vântul va sufla cu putere, iar rafalele ar putea atinge viteze de 110-130 km/h.

Furtuna Talia urmează să influențeze și vremea din România. Sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului în mai multe zone. Primele schimbări au fost observate încă de luni, când precipitațiile s-au extins în cea mai mare parte a țării, afectând numeroase județe.

În România sunt așteptate precipitații abundente

România va intra sub influența unui nou episod de instabilitate atmosferică, iar primele manifestări sunt prognozate pentru marți seară. Ploile se vor extinde în numeroase regiuni ale țării.

Cele mai importante cantități de apă sunt așteptate în vest și în zonele montane. În vestul și sud-vestul teritoriului există și posibilitatea apariției descărcărilor electrice, pe fondul averselor.

Potrivit estimărilor făcute de specialiștii ANM, în județele din vestul țării se pot strânge între 30 și 40 de litri de apă pe metru pătrat. Situația va fi mai dificilă la munte, în special în Carpații Meridionali, unde precipitațiile ar putea cumula 80-90 l/mp. Nici vântul nu va lipsi, iar în zonele montane expuse rafalele pot ajunge până la 120 km/h.

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