Aproape 3 milioane de români urmează să își primească pensiile aferente lunii decembrie, însă calendarul distribuirii banilor vine cu modificări. Atât data la care vor fi alimentate cardurile, cât și perioada în care poștașii vor ajunge la domiciliile beneficiarilor au fost schimbate.

Distribuirea banilor prin intermediul Poștei Române va începe pe 2 decembrie. Asta înseamnă că beneficiarii vor primi pensiile cu o întârziere față de programul obișnuit. În schimb, cei care au optat pentru plata în cont bancar vor avea banii disponibili începând cu 11 decembrie, înainte de termenul la care sunt virați de regulă.

Când se plătesc pensiile în luna decembrie

În mod normal, poștașii încep să distribuie pensiile chiar din prima zi a fiecărei luni. De această dată, însă, programul va suferi o modificare, deoarece 1 decembrie este zi nelucrătoare. Astfel, livrarea sumelor către beneficiari va începe abia miercuri, 2 decembrie, cu o zi mai târziu față de calendarul obișnuit.

În ceea ce privește pensionarii care încasează banii prin intermediul băncilor, alimentarea conturilor va începe vineri, 11 decembrie. Devansarea datei este determinată de faptul că termenul obișnuit, 12 decembrie, pică într-o zi de sâmbătă. Prin urmare, viramentele vor fi efectuate cu o zi înainte.

Potrivit calendarului stabilit pentru ultima lună a anului 2026, distribuirea pensiilor se va desfășura între 2 și 16 decembrie, atât prin intermediul Poștei Române, cât și prin transfer bancar. Până la încheierea acestui interval, toți cei aproape trei milioane de beneficiari ar trebui să își primească drepturile bănești aferente lunii decembrie.

Calendarul oficial al pensiilor

Pentru luna decembrie 2026, au fost stabilite termenele în care vor ajunge pensiile la beneficiarii din întreaga țară. Programul diferă în funcție de metoda prin care fiecare persoană a ales să încaseze banii, fie prin intermediul poștașului, fie direct în contul bancar. Iată cum se desfășoară distribuirea sumelor în ultima lună a anului:

2 decembrie 2026 – Poșta Română începe livrarea pensiilor către beneficiari.

11 decembrie 2026 – Sunt alimentate conturile bancare ale pensionarilor care încasează pensia pe card.

16 decembrie 2026 – Este data-limită estimată pentru încheierea distribuirii pensiilor la domiciliu, prin intermediul poștașilor.

Sprijin financiar de la stat pentru pensionarii cu pensii mici, înainte de sărbători

Pe lângă pensia lunară, anumite categorii de seniori vor beneficia în decembrie și de un sprijin bănesc suplimentar. Ajutorul este destinat persoanelor cu venituri reduse, fiind acordat pensionarilor ale căror încasări lunare nu depășesc pragul de 3.000 de lei.

Valoarea sumelor oferite va fi stabilită în funcție de veniturile fiecărui beneficiar, măsura având rolul de a le asigura un sprijin în plus pentru cheltuielile din perioada sărbătorilor de iarnă.

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