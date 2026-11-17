Apar noi detalii în cazul celei mai contrversate dispariții din România, după ce polițiștii au descoperit mai multe urme de pași în zona județului Mureș. Emil Gânj ar fi ieșit din ascunzătoarea subterană improvizată – în care a stat timp de 3 luni.

În luna septembrie, autoritățile au descoperit o vizuină improvizată într-o zonă sălbatică din județul Mureș: un tunel din crengi, la capătul căruia săpase o groapă. În groapa respectivă, achetatorii au găsit mai multe vase despre care analizele de laborator au dovedit că au fost folosite de Emil Gânj. După descoperirea adăpostului, verificările s-au concentrat în acea zonă. De atunci, echipele suplimentare venitedin țară să ajute la căutări au intensificat cercetările.

Emil Gânj ar fi ieșit din ascunzătoare

Recent, odată cu ploile de toamnă, pământul a devenit mai moale, iar polițiștii au descoperit urme noi de pași în apropiere de ascunzătoarea criminalului. Surse judiciare susțin că acestea i-ar aparține lui Emil Gânj. În tot acest timp, oamenii legii au suspiciuni că fugarul primește în continuare ajutor de la alte persoane și există indicii că acesta ar fi folosit un telefon mobil.

Cel mai căutat fugar din România este de negăsit din data de 8 iulie 2025, când a intrat în casă peste Anda Gyurca, fosta sa iubită, a ucis-o cu mai multe lovituri de topor, apoi a incendiat locuința acesteia. În urma contopirii pedepselor, Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânj, arestat în lipsă, la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție, sentința fiinde definitivă. De asemenea, el trebuie să plătească 500.000 de euro daune morale familiei fetei ucise.

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, are două condamnări la activ. Prima, în anul 2011, pentru omor calificat – după ce a ucis un bărbat. Începuse să execute pedeapsa de 15 ani și 6 luni și urma să o încheie anul acesta, pe 4 ianuarie 2026. Dar a fost eliberat condiționat în 24 noiembrie 2020 de către Judecătoria Târgu Mureș

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