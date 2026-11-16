Este doliu în politica română! Luni, 16 noiembrie, Cristian-Paul Ichim, fost deputat și consilier de Bacău, a murit la vârsta de 51 de ani.

Cristian Paul-Ichim a reprezentat județul Bacău în Camera Deputaților în perioada 2020-2024, după ce a obținut mandatul de deputat pe listele Alianței USR PLUS. Economist de profesie, pe parcursul activității parlamentare, acesta a deținut funcțiile de vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură și președinte al Subcomisiei pentru drepturile copilului, remarcându-se prin demersuri legate de proiectele majore ale județului, precum autostrada A13 Brașov–Bacău și extinderea rețelei de gaze naturale.

Deputatul Cristian-Paul Ichim a murit la vârsta de 51 de ani

În iunie 2022, după demisia din USR, Cristian-Paul Ichim a devenit deputat neafiliat, alăturându-se ulterior proiectelor politice REPER și DREPT, din partea căruia a deschis lista pentru Camera Deputaților în Bacău la alegerile din 2024. În același an, deputatul și-a anunțat candidatura în funcția de primar al Municipiului Bacău, retrăgând-o ulterior.

„Pentru mine, politica nu este un mod de viață sau doar o formă de realizare personală. Avem nevoie de oameni cu competențe dobândite temeinic și demonstrate în practică, de oameni care înțeleg în profunzime conținutul politicilor publice pe care le promovează și care își asumă cu maturitate consecințele acestora. Pentru aceste principii și valori m-am implicat în politică, și cred că pot fi puse în aplicare.”, declara fostul deputat în urmă cu ceva timp.

Cristian-Paul Ichim a absolvit Colegiul Național „Ferdinand” și Universitatea din Bacău, specializarea marketing. Înainte de a ocupa funcții publice, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul privat, Cristian-Paul Ichim a activat în domeniul economic și în managementul proiectelor de construcții, fiind dezvoltatorul mai multor proiecte atât în România, cât și în Marea Britanie.

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