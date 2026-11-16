Schimbări importante ar putea apărea în legislația privind protecția animalelor sălbatice, după ce Senatul a adoptat luni, 16 noiembrie, două proiecte care vizează atacurile urșilor asupra oamenilor. Noile prevederi stabilesc despăgubiri de cel puțin 50.000 de euro pentru persoanele rănite, dar și pentru familiile celor care își pierd viața în urma unor astfel de incidente.

Potrivit inițiativei legislative, victimele atacurilor animalelor sălbatice ar urma să beneficieze de daune morale în valoare de minimum 50.000 de euro. În plus, autoritățile ar trebui să acopere cheltuielile de spitalizare, veniturile nete pierdute pe perioada de recuperare, iar în cazul deceselor, costurile de înmormântare.

Dacă atacul se încheie tragic, banii ar urma să ajungă la soțul supraviețuitor și la copiii persoanei decedate. În lipsa acestora, despăgubirile ar putea fi acordate rudelor de gradul întâi.

„În cazul atacurilor exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 soldate cu rănirea sau decesul unei persoane fizice se vor acorda victimei despăgubiri de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare şi de către autoritatea publică centrală care răspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă, de la momentul producerii incidentului”, se arată în actul normativ.

Proiectul nu este în vigoare și urmează să fie votat de deputați

O altă prevedere importantă se referă la persoanele care se apără în fața unui animal sălbatic. Astfel, rănirea sau uciderea acestuia ca reacție la un atac nu ar mai constitui infracțiune, fiind încadrată în situația de legitimă apărare.

Proiectul aduce modificări și în privința sumelor care trebuie achitate pentru uciderea ilegală a unor animale protejate. În cazul ursului, despăgubirea propusă ar urma să fie redusă considerabil, de la 40.000 de euro la numai 500 de euro.

Inițiatorii consideră că măsurile de protecție trebuie adaptate la situația actuală a populației de urși, fără ca braconajul să înceteze să fie considerat infracțiune. Propunerea a stârnit însă controverse, organizațiile de mediu avertizând că diminuarea atât de mare a sancțiunii ar putea încuraja vânătoarea ilegală.

Proiectele au trecut de Senat, însă nu sunt încă în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional, iar noile reguli vor putea fi aplicate doar după adoptarea finală și promulgare.

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