El este tânărul român ucis de tren în Italia. Roberto avea doar 21 de ani

El este tânărul român ucis de tren în Italia. Roberto avea doar 21 de ani
Roberto a murit la doar 21 de ani /Foto: Cronache Ancona
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Sfârșit tragic pentru un tânăr român în vârstă de doar 21 de ani. Acesta a murit în prima zi în care a ajuns în Italia. Roberto plecase la muncă alături de mai mulți prieteni și chiar în prima lui seară acolo, înainte să se cazeze, acesta a fost spulberat de tren. Trupul său a fost descoperit în apropierea căii ferate din Falconara Marittima, în provincia Ancona, în timp ce alte rămășițe au fost găsite la Bologna, lângă un tren, la aproape 200 de kilometri distanță.

Roberto a murit în seara în care ajunsese în Italia la muncă. Tânărul a fost călcat de un tren de mare viteză. Descoperirea macabră a fost făcută luni, 9 noiembrie, în Bologna, în zona feroviară din spatele parcării Tanari, în jurul orei 9:30. Se pare că angajații Trenitalia au găsit capul victimei prins sub partea frontală a unui tren. Restul trupului a fost găsit, câteva ore mai târziu, în apropierea căii ferate, la circa 200 de kilometri distanță, în zona Senigallia din provincia Ancona.

Sfârșit tragic pentru Roberto

Din primele date ale anchetei, impactul ar fi avut loc în seara de duminică, 8 noiembrie, pe linia ferată din Marzocca, localitate care aparține de orașul Senigallia, în provincia Ancona. Însă, moartea lui Roberto a fost descoperită abia a doua zi.

Se pare că Roberto doar ce ajunsese în Italia la muncă. Era prima lui seară acolo și urma să se cazeze alături de echipa sa. Înainte de tragedie, Roberto se despărțise de colegii săi în fața unui local și a pornit spre gară, spunându-le că îi va ajunge din urmă. Însă, nu s-a mai întors, căci a fost spulberat de tren.

„Îl așteptam, dar n-a mai ajuns la noi. Urma să se cazeze aici cu restul grupului chiar de duminică seara. Era un băiat foarte cumsecade. Mai fusese la noi și anul trecut. Și el, și ceilalți erau foarte muncitori, serioși, responsabili și politicoși.

Se pare că a fost într-adevăr un accident. Ar fi luat-o pe lângă calea ferată în loc să meargă pe drumul național, iar undeva pe traseu există un acces neîngrădit, pe unde poți intra și merge pe lângă tren. Probabil că a fost tras spre garnitură când trenul Frecciarossa a trecut în viteză. E foarte periculos. Trebuie să fi fost foarte obosit, pentru că făcuse un drum lung. Era întuneric, purta haine închise la culoare și probabil că nici nu l-au observat. Suntem foarte îndurerați, săracul băiat”, au declarat apropiații lui Roberto.

Roberto a murit călcat de tren /Foto: Cronache Ancona

Ce s-a întâmplat cu Roberto

Conform datelor anchetei, în jurul orei 22:15, trenul Frecciarossa, care circula pe ruta Bari–Milano, a ajuns la Bologna, moment în care personalul feroviar a observat avarii în partea din față a garniturii, iar trenul a fost dus la depoul Ravone.

Inspecția trenului s-a făcut a doua zi dimineața, 9 noiembrie. Atunci angajații au descoperit capul tânărului prins în partea frontală a trenului. În aceeași zi, un locuitor din Marzocca a dat alarma după ce a găsit rămășițe ale trupului în grădina sa. Altele fiind găsite pe calea ferată.

În acest caz, ancheta este în plină desfășurare, iar primele date indică un impact lateral, pe care mecanicul nu l-ar fi sesizat. Anchetatorii încearcă acum să stabilească cum a ajuns tânărul lângă șine și cum s-a produs tragedia.

 

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