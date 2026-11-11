Moarte violentă în Italia! Un tânăr de 21 de ani a fost găsit decapitat. Anchetatorii cred că este vorba despre un român

Moarte violentă în Italia! Un tânăr de 21 de ani a fost găsit decapitat. Anchetatorii cred că este vorba despre un român
Moarte violentă în Italia /Foto: Pixabay
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Poliția din Italia investighează moartea unui tânăr în vârstă de 21 de ani. Trupul său a fost descoperit în apropierea căii ferate din Falconara Marittima, în provincia Ancona, în timp ce alte rămășițe au fost găsite la Bologna, lângă un tren, la aproape 200 de kilometri distanță. Anchetatorii cred că este vorba despre un român.

Descoperirea macabră a fost făcută luni, 9 noiembrie, în Bologna, în zona feroviară din spatele parcării Tanari, în jurul orei 9:30. Se pare că angajații Trenitalia au găsit capul victimei prins sub partea frontală a unui tren. Restul trupului a fost găsit, câteva ore mai târziu, în apropierea căii ferate, la circa 200 de kilometri distanță, în zona Senigallia din provincia Ancona.

Tânărul de 21 de ani ar fi cetățean român

Autoritățile fac acum cercetări pentru a stabili condițiile în care tânărul de 21 de ani a murit. Primele date indică posibilitatea ca acesta să fi fost lovit de un tren. Evenimentul s-ar fi produs în noaptea de duminică spre luni sau în primele ore ale dimineții de luni.

Potrivit informațiilor din presa din Italia, deteriorări ale garniturii lângă care a fost găsit capul victimei au fost observate din seara zilei de 8 noiembrie, atunci când trenul de mare viteză circula pe ruta Bari–Milano și oprise la Bologna. La ora 22:15, trenul s-a opit, dar verificările au fost făcute luni dimineața, atunci când au fost găsite rămășițele bărbatului, chiar lângă garnitură.

Conform verificărilor preliminare, zona Falconara Marittima ar fi indicată drept posibil loc al impactului. Lângă trupul neînsuflețit, anchetatorii au găsit un document de identitate românesc aparținând unui tânăr în vârstă de 21 de ani. Autoritățile fac cercetări pentru a confirma dacă actul îi aparține victimei.

În acest caz, ancheta este în plină desfășurare. Pentru moment, împrejurările tragediei nu au fost stabilite cu exactitate, iar identitatea victimei nu a fost confirmată în mod oficial.

 

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