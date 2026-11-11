Ce fel de tată este Pepe, de fapt. Cum se comportă artistul cu cei patru copii

Ce fel de tată este Pepe, de fapt. Cum se comportă artistul cu cei patru copii
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Pepe/ sursa foto: captură Kanal D
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Pepe și-a deschis sufletul și a vorbit despre rolul de părinte. În familia artistului echilibrul este foarte important. Acesta spune că este sufletul petrecerii, iar cei patru copii adoră să fie în preajma lui.

Pepe se poate declara un om împlinit. Din punct de vedere profesional îi merge mai bine ca oricând, iar pe plan personal este extrem de fericit. De curând, a făcut dezvăluiri din culisele rolului de tată și a mărturisit că el este cel care ia decizii, dar și cel de la care pornește distracția. Pentru el autoritatea față de copii este esențială, așa că atunci când este cazul impune limite clare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce fel de tată este Pepe, de fapt

Artistul a fost recent în platoul emisiunii „Invitatul de 12”, difuzată pe Kanal D2 și Radio Impuls, moderată de Cosmin Cernat. Acolo a abordat diferite subiecte, însă una dintre cele mai interesante discuții a fost legată de creșterea copiilor. Pepe a dezvăluit că este un tată care știe să păstreze un echilibru în familie.

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Atunci când este nevoie le impune limite celor mici, dar atunci când este vorba de distracție este sufletul petrecerii. Mai mult decât atât, celebrul cântăreț a mărturisit că el este cel care se ocupă de organizarea vacanțelor și meselor în familie, iar asta îl bucură enorm. Copiii adoră să petreacă timp cu el.

„Vreau să cred, și așa e, că sunt echilibrul și susținerea familiei. Întotdeauna sunt cel care organizează lucrurile, de la vacanțe, până la mese în familie. Sunt autoritatea de care au nevoie copiii, care impune limite. Sunt veselia casei! Atunci când e petrecere, totul pornește de la mine, dar întotdeauna dau tonul cei mici, că de la ei pornește gălăgia și frumusețea”, a povestit Pepe la „Invitatul de 12”.

Pepe/ sursa foto: social media

Pepe/ sursa foto: social media

Ce își dorea Pepe să devină în copilărie

În cadrul aceluiași interviu, Pepe a vorbit și despre copilăria sa. El a amintit că atunci când era mic visa la o carieră în sport.

Dorința sa nu a rămas neîmplinită și a dezvăluit că se antrenează cu Leonard Doroftei, astfel că și astăzi continuă să facă box din pasiune.

„Când eram mic îmi doream să ajung boxer de performanță. Înainte veneau să te coopteze pentru sport în școli. Am fost la rugby, la atletism, la fotbal… N-am jucat în viața mea fotbal, dar eram agitat! Am fost la box, la karate. Fac și acum antrenamente. Mă duc la Leonard Doroftei. Și îl salut! Îl iubesc de mor! E singurul care mă poate motiva să fac sport și să am o disciplină. Nici nu a deschis bine, cred că am fost al doilea abonat la el. Nu-mi permit să-l contrazic și știu că are întotdeauna dreptate”, a mai declarat el.

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