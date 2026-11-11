Adela Popescu a spus adevărul despre relația cu Radu Vâlcan: Cine face primul pas în momentele romantice

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Deși au împreună trei copii, numeroase responsabilități și programe profesionale solicitante, cei doi reușesc să găsească timp pentru familie și pentru relația lor. Actrița a oferit detalii mai puțin cunoscute despre dinamica din căsnicia lor, despre felul în care partenerul său își exprimă sentimentele, dar și despre momentele speciale pe care le-au petrecut în ultima perioadă.

După 11 ani de căsnicie, Adela Popescu și Radu Vâlcan par să fi găsit un echilibru între viața profesională, creșterea celor trei băieți și timpul dedicat relației de cuplu. Chiar dacă agenda celor doi este adesea încărcată, familia rămâne prioritatea lor. În perioadele în care actrița nu are filmări, după-amiezile sunt rezervate exclusiv copiilor, iar serile și weekendurile sunt organizate în jurul activităților petrecute împreună.

Tocmai din dorința de a recupera timpul petrecut în familie, Adela a ajuns să se întâlnească mai rar cu prietenele sale. Cu toate acestea, cei doi soți nu au renunțat nici la escapadele romantice. În vara acestui an, au ales să plece pentru patru zile în Mykonos, fără copii, o experiență de care s-au bucurat din plin. În planurile lor se află și un nou city break, însă nu au decis încă dacă vor călători singuri sau alături de cei mici.

Radu Vâlcan, surprize romantice pentru soția sa

Un alt aspect care a ieșit la iveală în timpul interviului este diferența dintre personalitățile celor doi atunci când vine vorba despre romantism. Dacă Adela este o fire practică, orientată mai degrabă spre lucrurile concrete și rezolvarea problemelor de zi cu zi, Radu pare să fie cel care aduce mai multă sensibilitate în relație.

La începutul poveștii lor de iubire, prezentatorul îi lăsase actriței impresia unui bărbat introvertit și timid. În timp, însă, aceasta a descoperit o latură diferită a soțului său. Radu are o înclinație aparte pentru gesturile romantice și pentru exprimarea sentimentelor prin cuvinte atent alese. Acesta obișnuiește să îi transmită mesaje emoționante atât în spațiul public, cu ocazia aniversărilor sau a momentelor speciale, cât și în privat.

„Radu, atunci când l-am cunoscut, îmi părea un tip foarte introvertit și mai degrabă timid. Dar s-a dovedit că el este mult mai romantic decât mine. Eu sunt mai practică, mai concretă, pe principiul: hai să facem, hai să dregem! El își ia timpul să spună lucrurile frumoase, să le așeze frumos în pagină. Deci da, cele mai frumoase mesaje, și nu numai publice, chiar și private, el mi le transmite și mereu o face la momentul potrivit.”, a transmis Adela pentru Viva!

De altfel, la împlinirea celor 11 ani de căsnicie, prezentatorul i-a dedicat soției sale un mesaj tandru, presărat, în stilul caracteristic, cu umor. Astfel de gesturi au devenit o parte importantă a relației lor, iar faptul că Radu găsește mereu momentul potrivit pentru a-și exprima sentimentele reprezintă una dintre surprizele plăcute ale căsniciei.

CITEȘTE ȘI: Cum monitorizează Radu Vâlcan casa de la Șușani când este plecat! Adela Popescu a spus tot

Apelul făcut de Adela Popescu în urmă cu puțin timp: „Dacă îl vedeți pe undeva…”