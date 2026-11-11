Cele 3 cuvinte pe care i le-a șoptit la ureche Mirela Vaida lui Alex Gîlcă, la plecare. Valerie Lungu se bucurase după ce „prietena” ei fusese eliminată

În ediția de marți, 10 noiembrie, a emisiunii Asia Express, Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au fost eliminate din cursa pentru marea finală de pe Drumul Mătăsii. Valerie Lungu a fost singura care și-a manifestat bucuria, însă Mirela Vaida nu a ținut cont și i-a spus câteva cuvinte la ureche lui Alex Gîlcă.

Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au fost la un pas de a intra în cursa pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Semifinala a avut loc marți, 10 noiembrie, iar cele trei echipe au fost puse în fața unor misiuni și probe dificile. Cele două prietene au ajuns ultimele la Irina Fodor, astfel că soarta lor a depins de culoarea perlelor din cele două cufere pe care le aveau. Din păcate, una dintre cutii ascundea simbolul roșu al eliminării. La aflarea veștii, Valerie Lungu a fost singura concurentă care și-a manifestat vizibil bucuria pentru plecarea lor.

Mirela și Oana au plecat din competiție extrem de mândre de reușita lor și cu un ușor sentiment de regret pentru momentele în care nu au dat totul pe trasee și în probe. În timp ce își luau rămas-bun de la finaliștii Asia Express 2026, Mirela Vaida și-a încurajat colegii și a avut un mesaj pentru Alex Gîlcă, soțul Valeriei Lungu, căruia i-a șoptit la ureche: „Bravo, bravo, bravo!”.

Înainte de a se retrage din careul Irinei Fodor, Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au felicitat cele două echipe finaliste și au mărturisit că sunt extrem de mulțumite de parcursul lor pe Drumul Mătăsii, mai ales că și-au îndeplinit visul de a ajunge în Shanghai.

Mirela Vaida: „ Am primit cu demnitate răspunsul. Noi am fost pregătite pentru ambele variante. Trebuie să recunoaștem că nu au câștigat alții care nu meritau. Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici. Am făcut lucrurile astea, care cred că au fost cea mai mare nebunie din viața noastră”. Oana Tomoioagă: „Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Multe lucruri pe care le-am pus în practică în fiecare țară în care am fost. Cred că lucrul cu care eu o să rămân, pe care îl știam și uite că încă o dată mi-am întărit ideea: fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea”.

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De ce au fost eliminate Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, de fapt? Ce s-a întâmplat în semifinala Asia Express