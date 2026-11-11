Valerie Lungu, arestată de poliția chineză în timpul filmărilor marii finale Asia Express?

Valerie Lungu, arestată de poliția chineză în timpul filmărilor marii finale Asia Express?
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Momente tensionate în timpul filmărilor pentru marea finală Asia Express! Valerie Lungu ar fi trecut printr-o experiență extrem de neplăcută, după ce o probă pregătită de producători s-a transformat într-un episod neașteptat, care ar fi atras inclusiv atenția poliției chineze. Concurenta nu s-ar fi așteptat nicio clipă ca o simplă provocare din cadrul competiției să ajungă într-o asemenea situație.

Pe parcursul aventurii, participanții au fost nevoiți să facă față unor misiuni dintre cele mai neobișnuite, menite să le testeze rezistența fizică, răbdarea și capacitatea de a-și păstra calmul în situații dificile. Dacă unele probe au presupus efort fizic, deplasări dificile sau interacțiuni cu localnicii, de această dată provocarea a fost una cu totul diferită. Concurenții au ajuns să experimenteze un masaj tradițional la nivelul tălpilor, însă ceea ce părea, la prima vedere, o activitate relaxantă s-a dovedit a fi departe de așteptări.

Valerie Lungu, arestată de poliția chineză în timpul filmărilor

Masajul presupunea apăsarea anumitor puncte de presiune de la nivelul tălpilor, tehnică ce poate provoca senzații destul de intense, mai ales pentru persoanele care nu sunt obișnuite cu astfel de proceduri. În loc să se bucure de câteva momente de relaxare, Valerie Lungu ar fi avut parte de o experiență extrem de dureroasă.

Concurenta nu și-ar fi putut ascunde reacțiile, iar țipetele sale ar fi atras atenția celor din jur. Pe măsură ce masajul continua, situația devenea tot mai agitată, iar reacția tinerei ar fi transformat proba într-un moment cu totul ieșit din comun. Ceilalți participanți s-au aflat și ei în mijlocul unei experiențe care, cel puțin în teorie, ar fi trebuit să fie una relaxantă.

„A venit poliția că am țipat eu?”, a spus Valerie.

Incidentul nu s-ar fi oprit însă doar la reacția concurentei. Zgomotul și agitația provocate în timpul masajului ar fi atras atenția autorităților locale, iar poliția chineză ar fi ajuns la fața locului.

De-a lungul traseului, concurenții pot ajunge în locuri complet necunoscute, unde regulile, obiceiurile și tradițiile locale sunt diferite de cele cu care sunt familiarizați. Uneori, lucrurile nu decurg conform planului, iar reacțiile spontane ale participanților ajung să transforme o simplă misiune într-un moment memorabil.

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