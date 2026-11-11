Acuzat că a amenințat-o pe Claudia Pătrășcanu cu moartea, Gabi Bădălău a reacționat dur: „Sunt pur și simplu șocat”

Acuzat că a amenințat-o pe Claudia Pătrășcanu cu moartea, Gabi Bădălău a reacționat dur: „Sunt pur și simplu șocat”
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Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu este departe de a se încheia. Cei doi s-au separat în urmă cu ceva timp, dar neînțelegerile continuă chiar și după despărțire. El a transmis un mesaj neașteptat în mediul online, după ce a aflat că fosta parteneră l-a acuzat de amenințări cu moartea.

Omul de afaceri pare să nu aibă nici acum liniște. Se pare că fosta sa parteneră de viață, Claudia Pătrășcanu, ar fi declarat în cadrul unui interviu că ar fi fost amenințată cu moartea. După ce Gabi Bădălău a aflat de aceste acuzații, a avut o primă reacție. Bărbatul a scris pe pagina sa de Instagram că este șocat de cât de departe merge artista. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat Gabi Bădălău

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar din iubirea lor au rezultat doi copii. Numai că legătura lor nu a mai fost la fel de puternică, așa că au decis să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, procesul nu este unul ușor și asta pentru că își aruncă cuvinte grele.

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De această dată, omul de afaceri a aflat că fosta sa parteneră l-a acuzat de amenințări cu moartea. Declarațiile artistei l-au îngrozit pe Gabi Bădălău, spunând că tot ce își dorește de la ea este liniște. Mai mult decât atât, a subliniat că cel mai mult suferă copiii și că o astfel de afirmație nu este în beneficiul nimănui.

„Sunt pur și simplu șocat de cât de departe se poate ajunge cu asemenea acuzații! După ce Claudia m-a acuzat în instanță că aș fi bătut-o pe ea și pe copiii noștri, solicitând un ordin de protecție prin care să fiu obligat să păstrez o distanță de minimum 100 de metri față de ea și de propriii mei băieți, INSTANȚA I-A RESPINS CEREREA, după ce am prezentat inclusiv probe video care contraziceau acuzațiile! Acum apare din nou la televizor și mă acuză că aș fi vrut să plătesc pe cineva ca să o omoare! Serios, Claudia? Acum sunt și criminal? Ce urmează? Cât de departe vrei să mergi? Cât rău trebuie să le mai facă băieților noștri acest scandal mediatic? Claudia, oprește acest circ televizat! Copiii noștri au nevoie de liniște, nu de scandaluri și acuzații publice! În loc să mergi pe la televiziuni, vino la București să alegem împreună o școală pentru Nicolas! Respectă-i dorința! Respectă-i vocea! Ascultă-ți copilul! Nicolas, la aproape 10 ani, și-a construit aici o viață. Are foarte mulți prieteni la academia de fotbal unde este înscris, copii care îi vor putea deveni și colegi de școală. Aici are familia extinsă, oameni care îl iubesc și alături de care se simte bine”, a scris Gabi Bădălău, în mediul online.

Mesaj Gabi Bădălău/ sursa foto: Instagram

Mesaj Gabi Bădălău/ sursa foto: Instagram

Ce alte acuzații aduce Claudia Pătrășcanu

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Claudia Pătrășcanu a declarat că Gabi Bădălău încearcă să scape de pensia alimentară. Vedeta a spus că au fost momente în care trebuia să petreacă weekendurile cu cei mici, însă le spunea că nu poate ajunge, pentru că el este în vacanță.

„El a comunicat atât mie, cât și presei, că va filma de acum înainte toate întâlnirile cu mine și copiii pentru dovezi. Păi, cum aș putea eu să fiu pusă în situația de a fi filmată permanent, sub presiune psihologică? Cum ar putea fi puși copiii în această situație? Copiii să plângă, să stea terorizați? De ce? De camera de filmat? De jignirile lui? De țipetele lui? Acesta este un scenariu al lui, prin care încearcă să scape de acea pensie alimentară. Când pensia alimentară era de 300 de lei, nu mai avea nicio treabă cu copiii. Ba chiar, în weekendurile în care trebuia să vină să ia copiii, spunea că tati nu poate. Tati este plecat în vacanță, în Dubai, în Turcia sau în Maldive. Nu poate tati. Ascultați-o pe mami, mergeți și ascultați-o pe mami, faceți alt program cu mami”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Claudia Pătrășcanu, replici usturătoare la adresa lui Gabi Bădălău: „Tu și la 40 de ani stai cu mămica ta”

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