Claudia Pătrășcanu, își continuă tirada la adresa lui Gabi Bădălău: „Este tot o strategie de-ale lui”. Ce s-a întâmplat cu mutarea în București și ce victorie a obținut artista în instanță?

„Dar nu vrea el să mă mut la București. Este tot o strategie de-ale lui.” Claudia Pătrășcanu lămurește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, și situația mutării sale în Capitală. Artista dezvăluie ce discuții a purtat cu fostul soț, Gabi Bădălău, despre o posibilă relocare, cum au ajuns să vizioneze mai multe locuințe și ce s-a întâmplat, de fapt, cu planul care nu a mai fost concretizat.

În mai multe declarații făcute în mediul online, Gabi Bădălău susține că fosta soție nu își dorește să se mute la București și spune că nu înțelege de ce refuză această variantă, în condițiile în care, în opinia lui, ei i-ar fi mai ușor să facă acest pas decât lui, având în vedere că aici își desfășoară afacerile. Totodată, afaceristul afirmă că este dispus să o ajute cu o locuință în Capitală, atât pentru ea, cât și pentru cei mici.

„I-a mințit pe copii și le-a creat impresia că își dorește acest lucru”

Claudia Pătrășcanu oferă detalii despre cum au stat lucrurile în realitate și lămurește inclusiv informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi solicitat o locuință în valoare de un milion de euro.

Claudia Pătrășcanu: Dar nu vrea el să mă mut la București. Este tot o strategie de-a lui. Un părinte care și-ar fi dorit cu adevărat să facă ceva până acum ar fi făcut. Nu ar fi ieșit public și nu ar fi vorbit, spunând zeci de lucruri. A mai spus o minciună legată de casă și mutatul meu la București. În luna aprilie, înainte de Paște, am mesaje și dovezi în care îmi spune: „Hai la București să îți arăt case!”. Iar eu i-am răspuns: „Ok, vin la București împreună cu copiii”. Am ajuns la București, m-am urcat în mașina lui personală și am plecat împreună să căutăm case. Am ajuns și la casele lui din Corbeanca, pe care le construiește. I-am spus că în Corbeanca este puțin cam departe pentru a face naveta la școlile din București, unde voia el să îi înscrie. El oricum minte când spune că ar fi vrut să îi înscrie pe copii la școala din Bolintin. Acum s-a răzgândit și vrea să îi ducă la o școală din București. Mi-a arătat vreo cinci-șase case pe care le-am vizionat. Au intrat și copiii cu noi. Vorbea cu oamenii de acolo, le spunea că ne gândim și dădea mâna cu ei.

Claudia Pătrășcanu: Am ajuns iar la casele pe care le construiește în Corbeanca și i-am spus: „Decât să mai dai banii pe altă casă, mai bine lasă-ne una de aici”. Iar el a răspuns: „Păi, o casă de-a mea costă 700.000 de euro. Prefer să vând casele pentru banii aceștia”. I-am spus: „Păi, tu m-ai adus la casele acestea. Lasă-ne una! Eu nu vreau o casă mare, nu îmi doresc asta, pentru că eu trebuie să întrețin casa respectivă. Nu o să o întreții tu, pentru că noi suntem divorțați, în fapt, din 2019. Vreau o casă mică, o casă care să nu necesite cheltuieli mari. Pentru copii, dacă tu vrei și îți dorești lucrul acesta, să fim aproape”. Asta s-a întâmplat în aprilie. Am și dovezi. Dacă vreți, pot să vi le pun la dispoziție: mesajele dintre noi doi. El nu a mai dat niciun semn din acel moment. I-a mințit pe copii și le-a creat impresia că își dorește acest lucru, dar nu se aștepta ca eu să le spun copiilor: „Ok, mami, mergem!”. Nu se aștepta la asta. A fost tot o strategie de-a lui.

„Instanța a considerat că pensia alimentară trebuie să ajungă la copii și am câștigat un alt proces”

Claudia Pătrășcanu: În momentul în care eu am spus: „Alege tu! Nu mai este nevoie să vin eu la București a doua oară. Alege tu!”, s-a dus în presă și a procedat la fel, folosind totul ca pe o formă de șantaj și spunând minciuni notorii. A afirmat că am cerut o casă de un milion de euro. Nici măcar nu a venit în discuție o asemenea sumă. Sunt baliverne și minciuni. Și eu vă întreb pe voi: cum să mă pun eu la masă cu un asemenea om, cu un mitoman, cu un om care nu își dorește decât să îmi facă rău? Și cum s-a gândit el că îi face rău femeii cu care a fost însurat? Prin intermediul copiilor. Pentru că un om, un tată care și-ar fi dorit cu adevărat ceva, ar fi făcut de mult acele lucruri.

Claudia Pătrășcanu: De curând, am mai câștigat un proces. El a făcut o contestație la executare în legătură cu pensia alimentară. Instanța a considerat că pensia trebuie să ajungă la copii și am câștigat un alt proces. Nici de data aceasta nu îi convine. Face în continuare afirmații publice, lăsând impresia că eu sunt mama care nu acceptă nimic. El trebuie să respecte hotărârile judecătorești. Este simplu. Eu vin și îl întreb pe Gabi, care spune că își iubește copiii și le dorește binele: ce este mai important pentru el? Să le ofere copiilor liniște și stabilitate? Să le ofere posibilitatea de a reveni la viața lor firească? Să se întoarcă Nicolae acasă, în mediul lui liniștit, în care a crescut, la școală, lângă mamă, lângă mama care i-a dat viață și care nu știe câte lucruri a făcut pentru ca lor să le fie bine, lângă fratele lui? Sau să transforme fiecare întâlnire într-un episod de film, cu scandaluri publice, jigniri și presiune psihologică asupra copiilor și asupra mea?

„Când pensia alimentară era de 300 de lei, nu mai avea nicio treabă cu copiii”

Claudia Pătrășcanu: El a comunicat atât mie, cât și presei, că va filma de acum înainte toate întâlnirile cu mine și copiii pentru dovezi. Păi, cum aș putea eu să fiu pusă în situația de a fi filmată permanent, sub presiune psihologică? Cum ar putea fi puși copiii în această situație? Copiii să plângă, să stea terorizați? De ce? De camera de filmat? De jignirile lui? De țipetele lui? Acesta este un scenariu al lui, prin care încearcă să scape de acea pensie alimentară. Când pensia alimentară era de 300 de lei, nu mai avea nicio treabă cu copiii. Ba chiar, în weekendurile în care trebuia să vină să ia copiii, spunea că tati nu poate. Tati este plecat în vacanță, în Dubai, în Turcia sau în Maldive. Nu poate tati. Ascultați-o pe mami, mergeți și ascultați-o pe mami, faceți alt program cu mami.

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