Gabi Bădălău, apariție neașteptată alături de fiul cel mic, în plin scandal cu Claudia Pătrășcanu! Unde au mers împreună

Gabi Bădălău este un tată devotat. Acesta locuiește la București, iar fiul său cel mic este alături de el de aproximativ două luni. Deși se gândește constant și la băiatul său mai mare, care este acum la Constanța cu fosta soție, afaceristul încearcă să își aline dorul prin activități care mai de care mai interesante.

Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu este departe de a se încheia. Chiar recent, afaceristul a făcut declarații neașteptate în mediul online despre cei doi fii ai săi și fosta soție. Acesta încearcă să liniștească apele, așa că organizează diferite activități pentru el și cel mic. Bărbatul a împărtășit totul pe rețelele de socializare și pare că au petrecut timp de calitate împreună, mai ales cu ocazia Halloweenului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce activități face Gabi Bădălău cu fiul său cel mic

Deși se află în plin scandal cu fosta parteneră, Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău încearcă să nu îi afecteze pe cei mici. Nicolas, băiețelul lor în vârstă de nouă ani, se află în grija afaceristului de două luni, însă de curând bărbatul a mărturisit că îi simte lipsa fratelui său. Tocmai din acest motiv, afaceristul face tot posibilul să îi ofere zile senine.

În mediul online, el a publicat imagini cu fiul său și activitățile pe care le-au desfășurat. Din fotografii se poate observa cum micuțul s-a dus la un meci de fotbal, s-a plimbat cu o mașină de karting, ba chiar a avut parte de o petrecere tematică de Halloween. Acesta a apărut costumat alături de alți copii, semn că deși dorul de fratele său îl apasă, își găsește alinare lângă alți amici. Totodată, afaceristul l-a dus și într-un loc unde se face motocross.

Claudia Pătrășcanu nu i-a permis lui Gabi Bădălău să-și ia fiul cel mare la București

În urmă cu câteva zile, bărbatul a fost mai sincer ca niciodată în mediul online și a povestit prin ce a trecut cu fosta soție. Afaceristul s-a dus special la Constanța pentru a-și lua fiul cel mare la București, însă artista nu i-a permis acest lucru. Nici lacrimile micuților nu au înduplecat-o pe Claudia.

„De peste două luni și jumătate, Gabriel nu a mai venit la mine (…) Gabriel o ruga cu lacrimi în ochi: «Mami, vreau la tati! Vreau să plec cu Nicolas! Mă întorc diseară, mă întorc mâine! Lasă-mă, mami!» Și totuși, Claudia nu l-a lăsat”, a scris Gabi Bădălău în mediul online.

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