Ana Morodan a trecut prin momente cumplite: ”M-a făcut praf financiar, psihic”

Ana Morodan a trecut prin momente cumplite: ”M-a făcut praf financiar, psihic”
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Ana Morodan și-a terminat tratamentul după opt luni
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Ana Morodan a trecut printr-o perioadă complicată din punct de vedere medical, despre care a ales să vorbească public abia după ce a ajuns la finalul tratamentului. Vedeta a dezvăluit că a avut nevoie de opt luni de îngrijiri, deși, inițial, medicii estimaseră că procesul va dura doar trei luni.

În tot acest timp, problemele de sănătate i-au pus la încercare echilibrul emoțional și psihic, dar și situația financiară. Chiar dacă au existat momente în care i-a fost greu să găsească resursele necesare pentru a continua, Ana Morodan a reușit să respecte tratamentul până la capăt. Acum, speră ca eforturile depuse să dea rezultatele dorite și să își poată relua treptat activitățile obișnuite.

Experiența a făcut-o să privească diferit ultimele luni, pe care le descrie drept o perioadă cu multe provocări, dar și cu experiențe care au contribuit la schimbarea sa. Vedeta a mărturisit că unele dintre drumurile de care se temea la început au dus-o spre situații și oameni importanți pentru viața ei.

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„La începutul anului v-am povestit că am aflat că am o problemă de sănătate. Și, după cum bine mă știți, there was no drama. Că io dramă fac numa’ ca să râdem. Ieri am terminat tratamentul. Trebuia să dureze trei luni. A durat opt. De fiecare dată când medicul lăsa ochii în pământ și zicea „încă o dată”, eu deja mă gândeam cui îi las rochiile negre.

Și vă rog să mă credeți că ăla e un testament care nu se scrie într-o după-amiază. Ce sa zic, sunt recunoscătoare că am putut să-l duc până la capăt, deși m-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic. Noah să sperăm că își face efectul”, a scris Ana Morodan, pe Instagram.

Problemele continuă pentru Ana Morodan/ sursa foto: social media

sursa foto: social media

Cine a sprijinit-o pe Ana Morodan în timpul tratamentului

Pe parcursul tratamentului, Ana Morodan nu a fost singură. Partenerul său i-a oferit sprijin, iar comunitatea din mediul online i-a transmis numeroase mesaje de încurajare. Vedeta le-a mulțumit celor care au înțeles că traversează o perioadă dificilă și care au avut răbdare cu ea, chiar și atunci când a fost mai puțin prezentă.

„Ciudat an. Greu al naibii și, cumva, plin de aventuri pe care mă bucur că le-am trăit. Tocmai drumurile care mă speriau cel mai tare la început m-au dus în locuri fără de care azi nu-mi mai imaginez viața. Vouă, celor care ați avut răbdare cu mine, care m-ați așteptat și ați rămas lângă mine, vă mulțumesc”, a mai spsus „Contesa digitală”.

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