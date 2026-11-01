Cât costă un bilet de intrare în Castelul Bran. Lucian Popa, fostul Războinic de la Survivor, a crezut că nu aude bine

Lucian Popa, fostul „Războinic” de la Survivor/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lucian Popa, fostul concurent de la Survivor, a fost la un pas să cadă din picioare când a aflat cât costă să viziteze Castelul Bran de Halloween. Postarea „Războinicul” s-a viralizat pe social media. Se pare că nu doar atmosfera a fost de groază, ci și prețul biletelor de intrare. 

Cu ocazia zilei de Halloween, Lucian Popa (împreună cu soția și fiul său) a dorit să viziteze castelul Bran, însă socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Pentru intrarea în castel, aceștia erau pregătiți să scoată din buzunar aproximativ 90 de lei/bilet, prețul normal pentru un adult. Ajuns la ghișeul de tichete, Lucian a avut parte de un șoc: pentru seara  tematică de sâmbătă, 31 octombrie, de Halloween, un singur bilet costa 300 de lei.

300 de lei biletul de intrare la Castelul Bran

Lucian Popa a filmat conversația pe care a avut-o cu o angajată de la Castelului Bran, iar imaginile au fost încărcate pe o rețea de socializare:„Doar 600 de lei pentru două persoane costă intrarea azi la Castelul Bran de Halloween, pentru că este totul decorat”, își începe Lucian Popa postarea.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Lucian: Sărut mâna! Cât costă un bilet de intrare?

Angajată: Astăzi este 300 de lei.

Lucian: 300 de lei pentru o persoana?

Angajată: Da, 300 de lei pentru o persoană.

Lucian: Deci 600 de lei pentru două persoane. Copilul plătește?

Angajată: Da, dacă nu are 5 ani împliniți.

Lucian: De ce costă așa mult azi?

Angajată: Pentru că este Halloween și este decorat special în acest sens. Vizita castelului nu este limitată.

În doar câteva ore, postarea sa a primit sute de comentarii, stârnind reacții acide din partea utilizatorilor.

„Exagerat de scump azi, de Halloween, pentru noi, românii. De acei bani îți iei ceva sau faci altceva util”

„Ce jaf… e incredibil”

„Trebuie să fii idiot să plătești acest preț aberant ca și creștin pentru o sărbătoare păgână”

„Ăștia sunt nebuni! Aproape 70 de euro, mai mult decât la Istanbul la Sf. Sofia sau Palatul Sultanilor”

„Disneyland Paris – între 60 și 100 de euro în funcție de zi. La noi se merge pe jupuit turiști la bilete și chinezării ordinare vândute ca suveniruri”

„Doamne ferește! Se vede că a fost cumpărat de un american”

„Îmi vine să râd… sau să plâng?!

„70 de euro este la Museul Luvru, boss”

„Se poate și cu bonuri de masă? :)))) ”, au fost o parte din reacțiile oamenilor.

Lucian Popa este fost concurent la Survivor 2026. Originar din Craiova, fostul sportiv a intrat în competiție cu o experiență solidă acumulată în ani de antrenamente în sala de sport, fiind considerat unul dintre cei mai competitivi concurenți din tabăra „Războinicilor”. De altfel, el a reușit să ajungă în marea finală, unde s-a luptat cu Gabi Tamaș pentru câștigarea premiului în valoare de 100.000 de euro.

Fostul „Războinic” este antrenor sportiv, creator de conținut în domeniul fitnessului și o prezență activă în mediul online, unde oferă sfaturi celor interesați de un stil de viață echilibrat. Pasiunea pentru sport a apărut încă din copilărie, la vârsta de șase ani, când tatăl său i-a oferit prima rachetă de tenis, moment care i-a modelat ulterior parcursul.

Răfuială între olteni! Lucian Popa (finalistul Survivor 2026) a spus adevărul despre Marcel de la Insula Iubirii: „Pentru voi cum arată un șmecher adevărat?”

Cât a plătit Lucian Popa de la Survivor 2026 pentru 4 mici și o porție de cartofi prăjiți, în Poiana Brașov

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Doliu în sportul internațional. Atleta Clara Mageean a murit la 34 de ani după lupta cu cancerul
Doliu în sportul internațional. Atleta Clara Mageean a murit la 34 de ani după lupta cu cancerul
Vești îngrijorătoare pentru români! Facturile la curent ar putea crește cu până la 22%, iar prețul gazelor ar putea afecta și firmele
Vești îngrijorătoare pentru români! Facturile la curent ar putea crește cu până la 22%, iar prețul gazelor ar putea afecta și firmele
Alertă hidrologică în România. Cod portocaliu de inundații în mai multe județe din țară
Alertă hidrologică în România. Cod portocaliu de inundații în mai multe județe din țară
Au fost 5 cutremure în România, în doar câteva ore. Ce magnitudine au avut
Au fost 5 cutremure în România, în doar câteva ore. Ce magnitudine au avut
Influencer de fitness, mort după un accident de motocicletă. Andrei Bordeianu, devastat: ”Eu am trăit, alții n-au șansa asta”
Influencer de fitness, mort după un accident de motocicletă. Andrei Bordeianu, devastat: ”Eu am trăit, alții n-au șansa asta”
Binance reia prima etapă a retragerilor, după cel mai mare JAF din ISTORIE. Va CUMPĂRA criptomonedele furate de hackeri
Mediafax
Binance reia prima etapă a retragerilor, după cel mai mare JAF din ISTORIE. Va CUMPĂRA criptomonedele furate de hackeri
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Gandul.ro
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
Adevarul
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
Click.ro
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
Digi 24
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
go4it.ro
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Gandul.ro
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.