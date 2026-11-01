Cât costă un bilet de intrare în Castelul Bran. Lucian Popa, fostul Războinic de la Survivor, a crezut că nu aude bine

Lucian Popa, fostul concurent de la Survivor, a fost la un pas să cadă din picioare când a aflat cât costă să viziteze Castelul Bran de Halloween. Postarea „Războinicul” s-a viralizat pe social media. Se pare că nu doar atmosfera a fost de groază, ci și prețul biletelor de intrare.

Cu ocazia zilei de Halloween, Lucian Popa (împreună cu soția și fiul său) a dorit să viziteze castelul Bran, însă socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Pentru intrarea în castel, aceștia erau pregătiți să scoată din buzunar aproximativ 90 de lei/bilet, prețul normal pentru un adult. Ajuns la ghișeul de tichete, Lucian a avut parte de un șoc: pentru seara tematică de sâmbătă, 31 octombrie, de Halloween, un singur bilet costa 300 de lei.

300 de lei biletul de intrare la Castelul Bran

Lucian Popa a filmat conversația pe care a avut-o cu o angajată de la Castelului Bran, iar imaginile au fost încărcate pe o rețea de socializare:„Doar 600 de lei pentru două persoane costă intrarea azi la Castelul Bran de Halloween, pentru că este totul decorat”, își începe Lucian Popa postarea.

Lucian: Sărut mâna! Cât costă un bilet de intrare? Angajată: Astăzi este 300 de lei. Lucian: 300 de lei pentru o persoana? Angajată: Da, 300 de lei pentru o persoană. Lucian: Deci 600 de lei pentru două persoane. Copilul plătește? Angajată: Da, dacă nu are 5 ani împliniți. Lucian: De ce costă așa mult azi? Angajată: Pentru că este Halloween și este decorat special în acest sens. Vizita castelului nu este limitată.

În doar câteva ore, postarea sa a primit sute de comentarii, stârnind reacții acide din partea utilizatorilor.

„Exagerat de scump azi, de Halloween, pentru noi, românii. De acei bani îți iei ceva sau faci altceva util” „Ce jaf… e incredibil” „Trebuie să fii idiot să plătești acest preț aberant ca și creștin pentru o sărbătoare păgână” „Ăștia sunt nebuni! Aproape 70 de euro, mai mult decât la Istanbul la Sf. Sofia sau Palatul Sultanilor” „Disneyland Paris – între 60 și 100 de euro în funcție de zi. La noi se merge pe jupuit turiști la bilete și chinezării ordinare vândute ca suveniruri” „Doamne ferește! Se vede că a fost cumpărat de un american” „Îmi vine să râd… sau să plâng?! „70 de euro este la Museul Luvru, boss” „Se poate și cu bonuri de masă? :)))) ”, au fost o parte din reacțiile oamenilor.

Lucian Popa este fost concurent la Survivor 2026. Originar din Craiova, fostul sportiv a intrat în competiție cu o experiență solidă acumulată în ani de antrenamente în sala de sport, fiind considerat unul dintre cei mai competitivi concurenți din tabăra „Războinicilor”. De altfel, el a reușit să ajungă în marea finală, unde s-a luptat cu Gabi Tamaș pentru câștigarea premiului în valoare de 100.000 de euro.

Fostul „Războinic” este antrenor sportiv, creator de conținut în domeniul fitnessului și o prezență activă în mediul online, unde oferă sfaturi celor interesați de un stil de viață echilibrat. Pasiunea pentru sport a apărut încă din copilărie, la vârsta de șase ani, când tatăl său i-a oferit prima rachetă de tenis, moment care i-a modelat ulterior parcursul.

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