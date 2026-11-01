Alertă hidrologică în România. Cod portocaliu de inundații în mai multe județe din țară

Mai multe râuri din România se află sub avertizări hidrologice, după ce specialiștii au identificat un risc crescut de inundații în urma precipitațiilor. Duminică, 1 noiembrie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat alertele și a extins codul portocaliu la cursuri de apă din mai multe județe.

Hidrologii avertizează că pot apărea viituri rapide, scurgeri importante de apă de pe versanți și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor râurilor. În anumite sectoare, există riscul depășirii cotelor de apărare, motiv pentru care situația trebuie urmărită cu atenție.

Cod portocaliu de inundații în patru județe

Avertizarea de cod portocaliu este valabilă din 1 noiembrie, ora 18:00, până pe 2 noiembrie, la ora 12:00. Sunt vizate râuri din județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș. Printre cursurile de apă monitorizate se numără afluenți ai Jiului, râurile Gilort și Motru, precum și afluenți ai Oltului și bazinul superior al Oltețului. În aceste zone, acumulările rapide de apă pot provoca inundații locale, în special în apropierea torenților și a pâraielor.

INHGA a actualizat și avertizarea de cod galben, valabilă de duminică, 1 noiembrie, ora 12:00, până luni, 2 noiembrie, ora 18:00. Sunt vizate cursuri de apă din județele Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt și Teleorman. Printre râurile și bazinele hidrografice monitorizate se află Cerna, Dunărea, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea și Argeș.

Începând de duminică, la ora 12:00, alertele au fost retrase pentru celelalte bazine hidrografice vizate anterior. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenții mai mici ai râurilor avertizate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din zonele respective.

Autoritățile și populația din zonele aflate sub avertizare sunt sfătuite să urmărească evoluția situației hidrologice și să manifeste prudență în apropierea râurilor. Creșterile bruște ale nivelului apei pot pune în pericol persoanele aflate în zonele joase, dar și gospodăriile situate în apropierea cursurilor de apă.

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