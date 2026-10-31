Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather

Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo completă pentru luna decembrie. Cum va fi vremea în București de Crăciun și Revelion, potrivit celor mai recente măsurători. 

Potrivit celor mai recente măsurători ale experților Accuweather, luna decembrie se anunță destul de caldă, cu temperaturi maxime care nu scad sub 6 grade Celsius și ajung până la 10 grade. Până în acest moment, șansele de ninsoare sunt inexistente, sărbătorile de iarnă fiind caracterizate de ploi și temperaturi de până la 10 grade Celsius.

sursă foto: Accuweather

Accuweather: prognoză meteo pentru decembrie

În zilele evidențiate cu roșu – 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, 25 decembrie, prima zi de Crăciun și 31 decembrie, Revelionul, temperaturile vor fi cu mult peste cele normale pentru mijlocul iernii. Nu ninge, însă va ploua în ziua de Crăciun, iar de Revelion se arată soarele.

În perioada 1-5 decembrie, cerul devine parțial noros cu șanse de ploaie, în timp ce temperaturile oscilează între 6 și 9 grade Celsius. A doua săptămână din decembrie este marcată aproape în totalitate de precipitații. În toate zilele din perioada 6-12 decembrie, cu excepția zilei de 9 decembrie, va ploua, iar cerul va fi complet noros. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 6- 10 grade Celsius.

Săptămâna 13-19 decembrie vine cu o singură zi ploioasă – 15 decembrie. Maximele se vor situa între 6-7 grade Celsius, dar vor exista și zile complet senine și însorite, cu maximă de 8 grade Celsius.

Ultimele zile din an (27-31 decembrie) aduce vreme destul de stabilă, cu excepția zilei de 27 decembrie, care este însemnată ca fiind cea mai friguroasă zi din lună. În restul zilelor, cerul va fi parțial noros cu maximă constantă de 8 grade Celsius.

Zonele unde a nins ca în povești

Iarna și-a intrat în drepturi mai devreme în unele zone din România. Încă de la finalul lunii septembrie, primele ninsori au adus un peisaj de poveste în zonele montane înalte, în timp ce în regiunile joase au predominat ploile.

În Munții Bucegi, la Vârful Omu, temperatura a ajuns la -5 grade Celsius, iar stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri. Ninsorile au acoperit crestele cu un covor alb, transformând complet peisajul din zona alpină.

Ninsoarea și-a făcut simțită prezența și în Masivul Postăvaru. La peste 1.700 de metri altitudine, stratul de zăpadă măsoară aproximativ 10 centimetri, iar imaginile surprinse din zonă arată un decor care amintește de sezonul de iarnă. Ninsorile au ajuns și în Munții Făgăraș, în special în zona Bâlea Lac

Temperaturile ar putea scădea puternic în Europa! Avertismentul specialiștilor despre vortexul polar

Iarna a venit în forță în România. Unde s-au înregistrat -5 grade și un strat de zăpadă de peste 30 cm

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Gestul emoționant făcut de colegii lui Andrei Petrache, fotbalistul de la Rapid. A fost condus pe ultimul drum
Gestul emoționant făcut de colegii lui Andrei Petrache, fotbalistul de la Rapid. A fost condus pe ultimul drum
Începe amenajarea Târgului de Crăciun din București. PMB anunță restricții de circulație
Începe amenajarea Târgului de Crăciun din București. PMB anunță restricții de circulație
Ea este celebra ”Gândac”, prietena Claudiei cu care a ”tradus-o” Ionuț Mocăniță. Joc bizar al sorții
Ea este celebra ”Gândac”, prietena Claudiei cu care a ”tradus-o” Ionuț Mocăniță. Joc bizar al sorții
Un german a câștigat o insulă datorită unei pungi de jeleuri, dar acum o vinde cu 220.000 de euro! De ce vrea să renunțe la ea
Un german a câștigat o insulă datorită unei pungi de jeleuri, dar acum o vinde cu 220.000 de euro! De ce vrea să renunțe la ea
Castelul Bran, atracția principală de Halloween! Cât costă un bilet și ce experiențe sunt pregătite
Castelul Bran, atracția principală de Halloween! Cât costă un bilet și ce experiențe sunt pregătite
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Mediafax
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Gandul.ro
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Prosport.ro
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
Adevarul
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Mediafax
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Prosport.ro
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme
Click.ro
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
Digi 24
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
go4it.ro
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Gandul.ro
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.