Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo completă pentru luna decembrie. Cum va fi vremea în București de Crăciun și Revelion, potrivit celor mai recente măsurători.

Potrivit celor mai recente măsurători ale experților Accuweather, luna decembrie se anunță destul de caldă, cu temperaturi maxime care nu scad sub 6 grade Celsius și ajung până la 10 grade. Până în acest moment, șansele de ninsoare sunt inexistente, sărbătorile de iarnă fiind caracterizate de ploi și temperaturi de până la 10 grade Celsius.

Accuweather: prognoză meteo pentru decembrie

În zilele evidențiate cu roșu – 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, 25 decembrie, prima zi de Crăciun și 31 decembrie, Revelionul, temperaturile vor fi cu mult peste cele normale pentru mijlocul iernii. Nu ninge, însă va ploua în ziua de Crăciun, iar de Revelion se arată soarele.

În perioada 1-5 decembrie, cerul devine parțial noros cu șanse de ploaie, în timp ce temperaturile oscilează între 6 și 9 grade Celsius. A doua săptămână din decembrie este marcată aproape în totalitate de precipitații. În toate zilele din perioada 6-12 decembrie, cu excepția zilei de 9 decembrie, va ploua, iar cerul va fi complet noros. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 6- 10 grade Celsius.

Săptămâna 13-19 decembrie vine cu o singură zi ploioasă – 15 decembrie. Maximele se vor situa între 6-7 grade Celsius, dar vor exista și zile complet senine și însorite, cu maximă de 8 grade Celsius.

Ultimele zile din an (27-31 decembrie) aduce vreme destul de stabilă, cu excepția zilei de 27 decembrie, care este însemnată ca fiind cea mai friguroasă zi din lună. În restul zilelor, cerul va fi parțial noros cu maximă constantă de 8 grade Celsius.

Zonele unde a nins ca în povești

Iarna și-a intrat în drepturi mai devreme în unele zone din România. Încă de la finalul lunii septembrie, primele ninsori au adus un peisaj de poveste în zonele montane înalte, în timp ce în regiunile joase au predominat ploile.

În Munții Bucegi, la Vârful Omu, temperatura a ajuns la -5 grade Celsius, iar stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri. Ninsorile au acoperit crestele cu un covor alb, transformând complet peisajul din zona alpină.

Ninsoarea și-a făcut simțită prezența și în Masivul Postăvaru. La peste 1.700 de metri altitudine, stratul de zăpadă măsoară aproximativ 10 centimetri, iar imaginile surprinse din zonă arată un decor care amintește de sezonul de iarnă. Ninsorile au ajuns și în Munții Făgăraș, în special în zona Bâlea Lac

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