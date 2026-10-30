Un german a câștigat o insulă datorită unei pungi de jeleuri, dar acum o vinde cu 220.000 de euro! De ce vrea să renunțe la ea

Un bărbat din Bavaria a trecut prin cea mai frumoasă experiență în primăvara anului 2005. El a cumpărat o simplă pungă de bomboane și a câștigat o insulă în America de Nord. Două decenii mai târziu a decis să o vândă, iar prețul de pornire este de 220.000 de euro.

Matthias R., din localitatea Karl am Main, Bavaria, Germania, a devenit proprietarul insulei după ce a participat la un concurs organizat în aprilie 2005 de producătorul german de dulciuri Haribo. La acea vreme, compania a tipărit peste 15 milioane de abțibilduri speciale, iar premiul cel mare consta într-o insulă privată din provincia canadiană Nova Scoția, o cabană rustică din lemn, un bilet de avion pentru prima călătorie, o canoe echipată pentru pescuit și o cantitate generoasă de jeleuri Haribo, potrivit Blic. După ce și-a văzut visul împlinit, bărbatul a decis să vândă insula.

Insulă câștigată datorită unei pungi de bomboane, scoasă la vânzare

Insula este acum scoasă la vânzare și poartă numele de „Back Lake Island”. Proprietatea se află în comitatul Shelburne, din provincia canadiană Nova Scoția, pe coasta de est a Canadei. Aceasta are o suprafață de aproximativ 6,5 hectare, însă oferta vine împreună și cu o zonă mlăștinoasă din apropiere. Potrivit agenției imobiliare, pe insulă se poate ajunge doar cu barca, aflându-se la 30 de minute de Shelburne.

Insula este perfectă pentru cei care iubesc liniștea, natura și simplitatea. De asemenea, pe insulă există o cabană din lemn, cu două dormitoare și o baie. Totodată, viitorul proprietar va beneficia și de două bărci mici, un ponton din lemn, o magazie pentru unelte, dar și de un generator electric. Un aspect important de menționat este că energia electrică este produsă cu ajutorul panourilor solare, iar apa provine direct din iaz. Cabana dispune și de o toaletă ecologică.

De ce o vinde acum proprietarul

După două decenii, marele câștigător a decis să o vândă pentru prețul de 220.000 de euro. Pentru el, insula a fost un loc destinat relaxării, însă administrarea ei de la o distanță atât de mare a devenit tot mai dificilă. Până acum, părinții lui Matthias s-au ocupat de întreținerea proprietății, dar vizitele s-au dovedit prea obositoare.

În plus, au apărut și probleme financiare. Impozitul anual pe proprietate este de aproximativ 2.500 de euro, sumă la care se adaugă cheltuielile pentru reparațiile necesare din cauza condițiilor meteorologice.

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