Cum a reacționat Claudia Ion când a aflat că Ionuț Mocăniță a acceptat testul poligraf. Concurenta de la Insula Iubirii a răbufnit

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță este extrem de controversată. Insula i-a oferit concurentei o experiență unică: un test poligraf pentru partenerul ei. Numai că ea a decis că el este cel care trebuie să răspundă sau nu acestei provocări. Totuși, nu se aștepta ca el să zică da!

Atunci când i s-a transmis că bărbatul a răspuns afirmativ fără ezitare, Claudia a avut o reacție neașteptată. Deși pentru mulți un test poligraf ar fi un adevărat ajutor, pare că pentru concurentă este un blestem. Aceasta a rămas surprinsă de hotărârea lui Ionuț Mocăniță, ba chiar a devenit un pic agitată. Tocmai de aceea, a răbufnit! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat Claudia Ion când a aflat că Ionuț Mocăniță a acceptat testul poligraf

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au mers la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și pentru a-și rezolva problemele din cuplu. Înainte de a începe testul, concurenta susține că bărbatul s-a văzut în propria casă cu o prietenă de-a ei. Deși în sufletul ei simte că nu a fost înșelată, întrebările nu îi dau pace. Tocmai din acest motiv, Radu Vâlcan i-a propus testul poligraf.

Ionuț Mocăniță nu a ezitat, însă pare că șatena bate în retragere. Ea a avut o reacție acidă, precizând că nimeni nu o poate cataloga drept o persoană care nu știe să comunice sau o persoană bună. Mai mult decât atât, ea a subliniat că dacă partenerul ei de viață va spune nemulțumirile legate de ea își va face rău singur, de fapt.

„Nu poate să spună nimeni că eu nu sunt o persoană bună, că eu nu sunt o persoană care nu știu să comunic, că eu nu sunt o persoană empatică, că nu sunt o persoană care nu știu să ascult. Și cine știe ce nemulțumiri o mai avea el. Să și le spună, că dacă el își spune nemulțumirile față de mine se face de c***t singur,” a declarat Claudia Ion, la Insula Iubirii.

Claudia Ion spune că relația cu Ionuț i-a schimbat viața

Concurenta s-a deschis în fața ispitelor masculine și a spus că ar fi fost nevoită să își schimbe viața radical în momentul în care s-a mutat cu Ionuț Mocăniță. În plus, pare că tânăra regretă deciziile pe care le-a luat și s-a arătat deranjată de atitudinea partenerului ei.

„De ce m-ai mai luat în casă (…) De ce mă pui să-mi schimb viața mea? Că eu, ca să mă mut cu el, mi-am schimbat toată viața mea”, a mai spus ea.

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