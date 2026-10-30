Ce se întâmplă dacă primești bani în cont din greșeală și refuzi să îi restitui. Ce spune legea

Ce se întâmplă dacă primești bani în cont din greșeală și refuzi să îi restitui. Ce spune legea
Ce se întâmplă dacă primești bani în cont din greșeală și refuzi să îi restitui
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O simplă greșeală atunci când introduci datele unui transfer bancar te poate costa scump! O cifră greșită în IBAN sau selectarea unui beneficiar nepotrivit pot trimite banii direct în contul unei persoane necunoscute. Vestea bună este că legea îți oferă soluții pentru recuperarea sumei, chiar dacă destinatarul refuză să o restituie.

Totuși, procedura nu este întotdeauna simplă, iar banca nu poate garanta că vei primi banii înapoi. Există însă obligații legale pentru instituțiile bancare și posibilitatea de a apela la instanță. În anumite condiții, beneficiarul care păstrează intenționat banii poate suporta inclusiv consecințe penale.

Ce trebuie să faci dacă ai transferat bani în contul greșit

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să contactezi cât mai repede banca din care ai efectuat transferul. Explică situația și solicită verificarea operațiunii, precum și inițierea procedurii de recuperare a banilor. Dacă ordinul de plată nu a fost încă executat și poate fi revocat potrivit regulilor aplicabile, transferul ar putea fi oprit. Situația se complică atunci când suma a ajuns deja în contul beneficiarului.

Ce poți face dacă beneficiarul refuză să îți dea banii înapoi

Persoana care primește bani din greșeală nu dobândește automat dreptul de a-i păstra. Codul civil reglementează această situație prin instituția juridică a plății nedatorate. Potrivit articolului 1.341, persoana care efectuează o plată fără să fie obligată să o facă poate solicita restituirea acesteia, în condițiile legii. Prin urmare, dacă ai transferat bani unei persoane care nu trebuia să îi primească, poți cere returnarea sumei. Dacă beneficiarul refuză, ai posibilitatea să te adresezi instanței de judecată.

Este important să păstrezi toate documentele care pot demonstra situația. Dovada transferului, extrasele de cont și conversațiile purtate cu banca sau beneficiarul pot deveni probe utile în proces.

Se vor schimba regulile! Sursa foto: Freepik

Poate ajunge la închisoare persoana care păstrează banii?

În anumite situații, păstrarea intenționată a banilor primiți din greșeală poate atrage și răspunderea penală. Articolul 243 alineatul 2 din Codul penal sancționează însușirea pe nedrept a unui bun mobil aparținând altei persoane, ajuns din eroare în posesia făptuitorului. Este sancționată și nepredarea bunului în termen de 10 zile din momentul în care persoana a aflat că acesta nu îi aparține. Pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la o lună la trei luni sau amenda.

Aplicarea acestei prevederi în cazul unui transfer bancar depinde însă de circumstanțele concrete și de îndeplinirea condițiilor legale. Nu orice întârziere sau refuz de restituire reprezintă automat o infracțiune.

Dacă există indicii că beneficiarul a păstrat intenționat banii, deși știa că nu îi aparțin, persoana prejudiciată poate sesiza organele de cercetare penală.

Trebuie să plătești un comision pentru recuperarea banilor?

Recuperarea unei sume transferate către un identificator greșit poate implica și anumite costuri bancare. Legea permite instituțiilor să perceapă un comision pentru aceste demersuri, însă numai dacă tariful respectiv este prevăzut în contractul-cadru încheiat cu utilizatorul serviciilor de plată. De aceea, este recomandat să verifici condițiile contractuale înainte de a solicita recuperarea banilor.

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