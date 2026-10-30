Orașul european care își pierde angajații, deși oferă salarii de 2.000 de euro. Ce îi nemulțumește

Un salariu de 2.000 de euro sună cât se poate de bine pentru mulți români, însă nu și pentru cei care locuiesc în Milano. Orașul considerat cel mai scump din Italia rămâne fără profesori. Sute de posturi din învățământ au rămas neocupate, iar asta se întâmplă pentru că salariile pe care profesorii le primesc nu le mai permit să suporte cheltuielile ridicate.

În ultima perioadă, în Italia au izbucnit proteste masive, iar astăzi, 30 octombrie, a avut loc o grevă generală, convocată de sindicatul USB, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, faţă de război, reînarmare şi politicile guvernului condus de premierul Giorgia Meloni.

Mulți sunt cei care se plâng de costurile ridicate ale vieții, mai ales într-un oraș cum este Milano. De exemplu, tot mai mulți profesori evită să candideze pentru posturile disponibile aici sau solicită transferul la scurt timp după angajare.

În Milano, veniturile nete ale profesorilor variază între 1.350 și 2.000 de euro lunar, în funcție de experiență și de nivelul de învățământ. Însă, cadrele didactice se plâng că acești bani nu le ajung de pe o lună pe alta, iar principala problemă este costul ridicat al chiriei.

Pentru o singură cameră, profesorii ajung să plătească aproximativ 700 de euro. La periferie, prețurile pornesc de la 500 de euro, în timp ce în cartierele centrale pot depăși 1.000 de euro. În ultimii cinci ani, chiriile din Milano au crescut cu 20%.

Milano rămâne fără profesori

Profesorii spun că în Milano, chiriile consumă o parte importantă din veniturile lunare, iar puterea lor de cumpărare a scăzut dramatic. Situația este gravă în cel mai scump oraș din Italia. La începutul verii existau 37.000 de posturi disponibile la nivel național, iar aproximativ 4.300 se aflau în zona Milano. Aproape 12% dintre locurile vacante erau concentrate în această regiune, iar aproximativ o cincime dintre posturile din oraș au rămas neocupate.

Massimiliano Matteri, un profesor de 49 de ani, a fost extrem de încântat atunci când a obținut un post în Milano, în urmă cu trei ani. Însă, bucuria lui s-a stins repede. După ce a locuit o vreme într-o cameră, despre care spune că arăta „ca o celulă”, acesta a decis să părăsească Milano.

Profesorul s-a transferat la Livorno, în Toscana, iar viața aici este mult mai ușoară pentru el. Aici și-a cumpărat o locuință, iar situația lui financiară s-a îmbunătățit considerabil.

„Nu am regretat deloc. Nu m-aș mai întoarce niciodată la Milano”, a declarat profesorul de literatură și istorie.

Așadar, unul dintre principalele motive pentru care profesorii părăsesc Milano este diferența dintre venituri și cheltuielile pentru locuință. Un profesor poate câștiga un salariu de 2.000 de euro și într-o localitate din sudul țării, însă costurile pentru chirie sunt mult mai mici aici.

La fel ca profesorul Massimiliano Matteri, Francesca Bruni, profesoară de drept în vârstă de 59 de ani, a reușit să stea doar șase luni în Milano. Cum nu își mai putea plăti chiria, aceasta s-a transferat în orașul natal, Taranto.

„Proprietarii cer adesea avansuri și alte garanții pe care profesorii, mai ales cei cu contracte de muncă temporare, nu le pot oferi”, a spus profesoara.

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