Tensiuni uriașe la Insula Iubirii! Remi Dobre i-a dat replica lui Narcis Bujor: „Te cam uitai după cameră”

Tensiunile ating cote uriașe la Insula Iubirii! Ediția din această seară, 30 octombrie, a început în forță. Bonfire-ul special la care participă Narcis și Remi continuă, iar ispita și concurentul și-au aruncat replici extrem de acide. Narcis Bujor l-a luat la bani măruți pe Remi, însă nici fostul iubit al Biancăi Iotu nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat replica.

Remi și Bianca Iotu au venit la Insula Iubirii cu o relație de patru ani, în care diferența de vârstă începuse să fie o problemă. Deși sperau să plece împreună acasă, relația celor doi s-a destrămat rapid. Blondina a căzut în ispită și s-a îndreptat spre Narcis Bujor, în timp ce Remi s-a apropiat de Daniela.

Narcis Bujor și Remi, confruntare acerbă

Relația dintre Remi și Bianca s-a încheiat, concurenta fiind cea care a pus punct. Aceasta s-a lăsat purtată de val, iar scenele fierbinți dintre ea și Narcis au surprins pe toată lumea. În același timp, Remi s-a sărutat cu ispita Daniela, așa că putem spune clar că nu mai există șanse de împăcare.

Pentru a înțelege mai bine motivele pentru care relația lui s-a destrămat, Remi a avut parte de o întâlnire specială cu Narcis Bujor. Cei doi s-au văzut la bonfire, iar scânteile s-au aprins după primele secunde, având în vedere cadoul neinspirat pe care Remi l-a adus.

„N-am mai primit lenjerie de la bărbați. Dacă ești mândru de acest gest, nu știu, nu mi se pare unul bărbătesc (…) Ironii nu ne permitem, să știi (…) Știu piesele de pe tabla ta, iar tu nu le știi pe cele de pe a mea, așa că te rog să fii foarte atent la ceea ce scoți pe gură”, i-a spus Narcis lui Remi, după ce a văzut cadoul.

Ei bine, în această seară confruntarea dintre cei doi a continuat. Având în vedere acțiunile lui Remi, Narcis Bujor a tras o concluzie clară. Ispita a spus că tânărul își dorește doar să își consolideze imaginea și a venit la Insula Iubirii pentru a se promova.

„Ești de acord că, puse cap la cap și gesturile de genul, și piese, și… puse cap la cap, mi se pare că lucrezi la o imagine”, i-a spus Narcis Bujor concurentului.

Însă, nici Remi nu s-a lăsat mai prejos. Fostul iubit al Biancăi Iotu a ieșit și el la atac, spunând că și pe Narcis îl interesează doar imaginea. Remi a punctat că ispita se uita după camere la fiecare apropiere de Bianca.

„Pot spune același lucru (…) Te cam uitai după cameră”, a răspuns Remi Dobre.

Deși Remi a încercat să îl ia în vizor pe Narcis Bujor, ispita nu s-a lăsat deloc intimidată. I-a luat apărarea Biancăi până la capăt și l-a criticat dur pe iubitul tinerel al acesteia.

„Sunt camere peste tot, prietene (…) Sunt aici cu o treabă, frate (…) Eu am venit aici să ajut oamenii să deschidă ochii și eu n-am venit să fac rău nimănui (…) Mie mi se pare că tu profiți de un om cu suflet bun”, a mai spus Narcis Bujor.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram