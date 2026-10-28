Bianca Iotu de la Insula Iubirii, în compania lui Robert Lele! Imaginile au „aprins” internetul

Robert Lele și Bianca Iotu/ sursă foto: social media
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Bianca Iotu și Robert Lele au reușit să arunce internetul în aer, după ce au apărut împreună în ipostaze incendiare. Apropierea neașteptată dintre cei doi a stârnit un val de reacții în mediul online!

Odată cu expunerea publică, Bianca Iotu a devenit din ce în ce mai vizibilă și a ajuns să dețină un portofoliu generos, cu numeroase colaborări și contracte de promovare în mediul online. Printre numeroasele asocieri, una dintre ele s-a remarcat în mod deosebit. Este vorba despre un proiect alături de manelistul Robert Lele, împreună cu care a filmat deja videoclipul pentru cea mai nouă melodie a acestuia. În imaginile distribuite pe social media, cei doi apar în ipostaze tandre, însă totul se rezumă strict la o relație profesională.

„Nu sunteți pregătiți de ceea ce urmează”, a fost mesajul din dreptul imaginilor cu Bianca și Robert Lele.

Robert Lele și Bianca Iotu colaborează pentru un videoclip

Așa cum era de așteptat, utilizatorii au reacționat într-un număr impresionant. Părerile despre colaborarea celor doi au fost împărțite, cel puțin la fel de mult pe cât Insula Iubirii a reușit să fragmenteze România în două tabere.

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12 poze

„Marchează și Lele cu ușurință.”

„Unii nu cred că știu de marketing.”

„Doamne fere… îți rupe capul Andra Voloș.”

„Sper că nu ați făcut prostii după filmări… că așa se aude.”

„De aia voia ea să se facă remarcată pe Insulă.”

„O femeie care își trăiește viața după cum vrea”, au fost o parte din comentariile primite la postarea Biancăi.

Câte clase și ce studii are Bianca Iotu

După o relație de aproximativ trei ani, Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să participe în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii pentru a-și testa relația, dar și propriile limite. Ea a fost prima care a ajuns rapid la concluzia că nu își dorește un viitor alături de partenerul ei mult mai tânăr, motiv pentru care s-a lăsat purtată de val și s-a bucurat din plin de compania lui Narcis Bujor.

Bianca Iotu s-a născut în Spania și a decis să își ia viața în piept la o vârstă destul de fragedă. A urmat școala generală și liceul, apoi a decis să continue studiile la Facultatea de Publicitate și Relații cu Publicul. După primul an de studiu, concurenta de la Insula Iubirii a abandonat facultatea și a plecat în Londra.

Deși planul inițial era să revină la studii după 6 luni, Bianca a decis să își schimbe traiectoria vieții și să se dedice în totalitate carierei profesionale. După o perioadă petrecută în străinătate, Bianca a decis să revină în țară, unde a devenit instructor de yoga și a înființat propriul studio de yoga în Târgoviște.

„Aveam un profesor acolo care ne zicea că o să fim niște proști cu diplomă și o să lucrăm la Burger King. Eu când am auzit… zic adică eu mă chinui să învăț atâta, cum adică. Și ne-a zis profitați și plecați din țară, mergeți undeva și vedeți-vă de viața voastră.

Bineînțeles că m-am dus acasă, am intrat pe Google și am zis ce știi Bianca să faci? Nimic, decât să ai grijă de copii, adică babysiter, sau am lucrat în bar la mătușa mea. Am zis că nu mă duc chelneriță și am dat de un job de babysiter în Londra. M-am gândit că știu engleză, am ales un loc unde știu că sunt bani, că în Spania nu aveam cum.

Și am zis că mă duc undeva la 6 luni de zile, strâng bani și mă întorc acasă. 15 ani mai târziu, nu m-am mai întors. (…) La facultate am zis că îngheț anul și mă întorc și continui din septembrie. Nu am mai reluat și nu mi-a părut rău niciodată. Mai ales că în Londra am tot crescut și progresat fără ca o persoană să mă întrebe vreodată dacă am o diplomă”, a mărturisit Bianca Iotu, în cadrul podcastului Face to Face.

Melodia pe care Remi Dobre i-a compus-o Biancăi Iotu, înainte să fie „tradus” cu Narcis Bujor la Insula Iubirii: „Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”

Remi Dobre, la un pas să fie dat afară de la Insula Iubirii. Ce cuvinte i-a adresat lui Radu Vâlcan

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