La 4 ani de la moartea Anastasiei, fetița lovită pe trecerea de pietoni, șoferița a fost condamnată. Ce sentință a primit

După patru ani de la producerea accidentului în care Anastasia, o fetiță de 4 ani, a murit lovită pe trecerea de pietoni din fața casei sale, șoferița vinovată și-a primit sentința.

Accidentul rutier a avut loc pe 1 iunie 2022, în satul Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași. Anastasia, în vârstă de 4 ani, a fost lovită mortal în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din fața casei sale. La volanul mașinii se afla Maria Coșofreț, o tânără de 28 de ani care nu deținea permis de conducere.

Ce pedeapsă a primit șoferița din Iași

La 4 ani distanță de la moartea Anastasiei, șoferița a fost condamnată definitiv la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, soluția a fost obținută cu greu deoarece atât polițistul de caz, cât și procurorul au considerat că șoferița nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă.

„Soluția a fost greu de obținut, fiindcă trebuie să amintesc faptul că atât polițistul de caz, cât și procurorul au considerat că șoferița nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă și au încercat în permanență să albească fapta. După patru ani de procese, a fost condamnată pe fond la 5 ani și jumătate de închisoare cu executare, iar Legea Anastasia încă produce efecte pentru toate victimele accidentelor rutiere. Amintesc că legea Anastasia nu mai permite judecătorilor să dispună suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în caz de ucidere din culpă cu șofer băut ori intoxicat cu substanțe interzise”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

Inițial, șoferița fusese trimisă în judecată doar pentru conducerea unui vehicul fără permis. Avocatul Adrian Cuculis a depus plângere împotriva ordonanței de clasare, iar dosarul a fost întors la Parchet – fiind continuată cercetarea. În cele din urmă, șoferița a fost trimisă în judecată și pentru ucidere din culpă.

După accidentul în care Anastasia și-a pierdut viața, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia, care prevede eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de șoferi fără permis de conducere sau aflați sub influența alcoolului ori a drogurilor.

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