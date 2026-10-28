Frankie, replică acidă pentru Claudia Ion după dezvăluirile lui Mocăniță de la Insula Iubirii: „Se pare că nu era așa perfect cum pretindeai”

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În cea mai recentă ediție a emisiunii Insula Iubirii, cuplul format din Mocăniță și Claudia Ion a fost zdruncinat din temelii. Deși cei doi susțineau că au relația perfectă, acum s-a dovedit că nu este deloc așa. Cea care a simțit din primele zile din Thailanda că aceștia ascund multe în spatele măștilor afișate a fost Frankie. Ispita și-a dat seama rapid că lucrurile nu sunt chiar roz, iar acum a revenit cu o replică acidă pentru Claudia.

Cuplul format din Claudia Ion și Mocăniță pare că este pe cale să se destrame. Principala problemă a relației lor este presupusa infidelitate a bărbatului, însă acum noi detalii au ieșit la iveală. Ei bine, deși mulți au fost surprinși, cea care se aștepta la asta este Frankie.

Încă din primele zile în care l-a cunoscut pe Mocăniță, ispita a înțeles că acesta joacă un rol și vrea să pară ceea ce nu este. Mai mult, a mirosit și că bărbatul nu este ușă de biserică și că relația lui e pe cale să se destrame.

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Frankie, replică acidă pentru Claudia Ion

Părerea pe care Frankie și-a format-o despre Mocăniță i-a fost prezentată și Claudiei la bonfire, iar concurenta a luat foc. Și-a îndreptat toate săgețile către ispită, însă acum se pare că Frankie a avut dreptate. În cadrul ultimei ediții Insula Iubirii, Mocăniță a dat totul în vileag. S-a vorbit atât despre infidelitatea lui, cât și despre greșelile pe care Claudia le-a avut în relație.

Frankie /Foto: Instagram

Ei bine, după difuzarea episodului, Frankie nu a ratat momentul și a trimis o săgeată usturătoare către Claudia. Ispita a ținut să puncteze că a avut dreptate și a reușit să își dea seama de „jocul” lui Mocăniță în doar câteva zile, în timp ce Claudia nu a reușit în ani de relație.

„Claudia, sora mea, te pup. Voiam să te întreb… nu ți se pare amuzant cum eu mi-am dat seama de relația ta în câteva zile și tu nu ai reușit să îți dai seama în câțiva ani? Se pare că aveai dreptate într-o privință. Chiar sunt Mama Didina și chiar aveam dreptate: nu era nimic așa perfect cum pretindeai”, a spus Frankie, în mediul online.

Acum că realele probleme din cuplul Mocăniță – Claudia au fost dezvăluite, rămâne de văzut cât timp va mai rezista relația lor. Probabil că totul depinde de rezultatul testului poligraf pe care concurentul urmează să îl facă.

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Spoiler suprem Insula Iubirii | Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?

Foto: Instagram

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