Spoiler suprem Insula Iubirii | Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?

Ionuț Mocăniță pare că nu se mai ascunde și alege să își dea frâu liber sentimentelor. Concurentul a publicat un indiciu important despre viața sa amoroasă, înainte ca toate detaliile să fie dezvăluite pe micul ecran. El a publicat un story din Thailanda, de la filmările reality-show-ului, în care apare alături de Andrușca, pe care a și etichetat-o. Mai mult, a adăugat o inimioară, gest care a alimentat speculațiile că cei doi formează un cuplu.

Deși concurenții de la „Insula Iubirii” trebuie să păstreze discreția în privința evenimentelor petrecute în timpul filmărilor, unele gesturi din mediul online pot spune mai mult decât o declarație oficială. Ionuț Mocăniță a atras atenția după ce a postat un story în care apare alături de Andrușca, în Thailanda, acolo unde s-au desfășurat filmările pentru emisiune.

Mocăniță s-a dat de gol în mediul online

Detaliul care a stârnit cele mai multe reacții este faptul că bărbatul a etichetat-o pe ispită și a adăugat o inimioară. Pentru cei care le-au urmărit parcursul, gestul poate fi interpretat drept un indiciu că apropierea dintre ei nu a rămas doar o poveste consumată în fața camerelor de filmat.

Mai mult, conform informațiilor apărute despre cei doi după încheierea filmărilor, relația lor ar fi continuat și în România. Astfel, story-ul publicat de Mocăniță pare să alimenteze și mai mult zvonurile potrivit cărora el și Andrușca formează un cuplu și în prezent.

Deși gestul din mediul online nu reprezintă, în sine, o confirmare oficială a relației, toate indiciile duc către aceeași concluzie. Altfel spus, povestea dintre cei doi ar fi depășit granițele experienței din Thailanda.

Cu cine a plecat Mocăniță de la bonfire-ul final: Claudia sau Andrușca?

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO, Ionuț Mocăniță și Andrușca ar fi plecat împreună de la bonfire-ul final. Ei ar ales să dea o șansă relației lor după experiența de pe insulă. Mai mult, cei doi ar fi rămas împreună și după revenirea în țară. Apropierile lor din mediul online au alimentat speculațiile privind statutul relației.

Pentru Claudia Ion, femeia alături de care Mocăniță a venit în emisiune, finalul experienței ar fi însemnat o schimbare radicală. Cei doi au intrat în competiție pentru a-și testa relația. În schimb, cele 21 de zile petrecute departe unul de celălalt au scos la iveală probleme și tensiuni.

În acest context, alegerea lui Mocăniță de a se apropia de Andrușca ar fi reprezentat unul dintre cele mai importante momente ale sezonului. Iar dacă în timpul emisiunii concurentul a încercat să țină distanța față de ispită, lucrurile ar fi luat o întorsătură neașteptată pe parcursul filmărilor.

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Ce părere avea Ionuț Mocăniță despre Andrușca înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion l-a dat de gol: „Nu vi se pare prefăcut?”