Maria Tebieș și Iustina de la Insula Iubirii au făcut pace. Ce i-a spus fosta concurentă ispitei când s-au întâlnit: „Eu n-am avut nimic cu ea”

Maria Tebieș și Iustina de la Insula Iubirii au făcut pace. Ce i-a spus fosta concurentă ispitei când s-au întâlnit: "Eu n-am avut nimic cu ea"
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Toată lumea își amintește de episodul din sezonul 8 de la Insula Iubirii, atunci când Maria Tebieș i-a pus lui Cornel Luchian o poreclă…aparte. Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, fosta ispită povestește de unde a pornit totul și cum i-a venit această idee. În plus, a dezvăluit și în ce relații se află acum cu soția lui Cornel, Iustina. 

Iustinași Cornel au fost unul dintre cele mai spumoase și mai îndrăgine cupluri de la Insula Iubirii. Pe de o parte, Iustina, cu replicile ei celebre, a făcut deliciul colegilor ei de vilă, de cealaltă parte, Maria Tebieș, ispita care a pus ochii pe partenerul ei de viață, i-a găsit o poreclă care a rămas pe buzele tuturor. Însă, așa cum probabil vă amintiși, au existat și niște replici acide fosta ispită și Iustina. Toate acestea sunt, însă, de domeniul trecutului. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok

Maria Tebieș: „Eu n-am avut nimic cu Iustina”

CANCAN.RO: A rămas celebră replica ta cu Corny Horny, toată lumea o știe.

Maria Tebieș: Și toată lumea îmi știe și râsul. Mi s-a părut mie că e un bărbat afemeiat, m-a enervat și că nu m-a dus la date și i-am spus: „Tu ești doar un corn pentru mine.” Și de acolo, Corny Horny.

CANCAN.RO: Și așa i-a rămas porecla în emisiune. Dar și s-a părut un bărbat greu de ispitit?

Maria Tebieș: Da, dar mie îmi place ce greu. Îmi plac provocările, până la urmă de asta suntem acolo. Dacă e prea ușor, e plictisitor.

CANCAN.RO: Dar ar mai fi fost altcineva în sezonul tău, pe care ai fi vrut să-l ispitești?

Maria Tebieș: Nu, doar Corny, îmi plăcea de el.

Maria Tebieș s-a împăcat cu Iustina de la Insula Iubirii

CANCAN.RO: Cornel și Iustina au rămas împreună. Păstrați legătura, cum sunteți acum?

Maria Tebieș: Da, chiar mă bucur pentru ei. Acum vorbesc și cu Iustina, suntem bine.

CANCAN.RO: Știu că au existat atunci niște replici acide.

Maria Tebieș: Am fost bine mereu, dar și eu m-aș fi enervat atunci, îți dai seama. Ne-am văzut și la Reuniuni și am discutat cu ea. Eu chiar nu am avut nimic cu ea, dar înțeleg că s-a aprins, ca oricine. Mi-a spus și ea că arăt bine, mi-a spus că nu mai sunt balenă, cum m-a făcut în emisiune. Pe mine nu m-a afectat, e vorba și de încrederea de sine. Da, eram mai plinuță atunci, dar și televizorul te îngrașă. Mă simțeam confortabil, oricum.

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