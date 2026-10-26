Victor Pițurcă, Anghel Iordănescu și Viorel Hrebenciuc, îndurerați la priveghiul lui Viorel Păunescu: „I-a venit și lui sfârșitul”

Durerea este în continuare apăsătoare pentru familia și apropiații lui Viorel Păunescu. Astăzi, 26 octombrie, este a doua zi de priveghi pentru fostul președinte al Stelei, care s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. La Biserica Sfântul Elefterie Vechi din Capitală, unde trupul neînsuflețit a fost depus duminică, cei care l-au cunoscut, respectat și apreciat continuă să vină pentru a-i aduce un ultim omagiu. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate de la priveghi, acolo unde apropiații își iau rămas-bun de la una dintre figurile importante ale sportului românesc.

Viorel Păunescu va fi condus pe ultimul drum marți, 27 octombrie. Slujba de înmormântare va avea loc la ora 13:00, la Biserica Sfântul Elefterie Vechi, urmând ca ceremonia să continue, de la ora 14:30, la Capela Cimitirului Bellu. Fostul conducător al Stelei, care a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație între 1998 și 2003, lasă în urmă o carieră remarcabilă și amintiri prețioase pentru cei care i-au fost alături. Dispariția sa a îndoliat lumea fotbalului românesc, iar în aceste zile, familia, prietenii și cei care l-au admirat îi cinstesc memoria.

Apropiații își iau rămas-bun de la Viorel Păunescu

O imagine încărcată de solemnitate se conturează în interiorul Bisericii Sfântul Elefterie Vechi, acolo unde este depus trupul neînsuflețit al lui Viorel Păunescu. Catafalcul fostului președinte al Stelei este înconjurat de numeroase coroane și aranjamente florale, predominant albe, iar la căpătâi se află o cruce impunătoare, alături de o fotografie înrămată a celui dispărut. Printre omagiile florale se remarcă și o coroană în culorile roșu și albastru, cu inițialele lui Viorel Păunescu, adusă de Victor Pițurcă.

Mai multe coroane funerare au fost depuse în interiorul bisericii de cei care au veit să-i aducă un ultim omagiu fostului președinte al grupării din Ghencea. Printre cei care au venit astăzi la căpătâiul lui Viorel Păunescu se numără Camelia Potec, Gino Iorgulescu, Ciprian Marica, Corina Chiriac și Mirabela Dauer. Nu a lipsit nici Viorel Hrebenciuc, care a adus o coroană cu flori albe și a spus câteva cuvinte, la ieșirea din biserică.

A fost un prieten foarte bun de-al meu, lucrez cu el din 1992. Totul are un sfârșit, i-a venit și lui sfârșitul, viața merge înainte, a spus Viorel Hrebenciuc.

Victor Pițurcă și Anghel Iordănescu au stat minute în șir la căpătâiul lui Viorel Păunescu, ambii fiind vizibil afectați. La un moment dat, cei doi discutau, probabil depănând amintiri comune pe care le aveau cu fostul președinte al Stelei.

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