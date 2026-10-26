Conacul de vacanță al lui Cornel Dinu, scos la vânzare pentru o sumă impresionantă! Cât costă Casa Natalia, pensiunea care poartă numele nepoatei lui „Mister”

La Sinaia, acolo unde muntele oferă liniște, iar proprietățile valoroase nu duc lipsă de persoane interesate, se află unul dintre locurile cu o poveste aparte din viața lui Cornel Dinu. Fostul mare fotbalist și-a transformat conacul de vacanță într-o pensiune, căreia i-a dat un nume cu o semnificație în familie. Astăzi, proprietatea a ajuns pe piața imobiliară, iar prețul cerut nu este deloc unul de trecut cu vederea! CANCAN.RO are toate detaliile!

La 78 de ani, Cornel Dinu rămâne unul dintre numele importante din istoria fotbalului românesc. Cunoscut drept, „Procurorul”, fostul fundaș și antrenor al lui Dinamo a scris istorie pe teren, însă a avut și preocupări dincolo de gazon. Printre investițiile sale se numără și proprietatea din Sinaia, un loc pe care l-a gândit ca o oază de liniște, departe de agitația cotidiană.

Conacul de vacanță al lui Cornel Dinu, scos la vânzare

Potrivit informațiilor publicate de-a lungul timpului, Dinu a cumpărat terenul la un preț mult mai mic decât valoarea pe care acesta ar fi ajuns să aibă ulterior. Fostul sportiv povestea că a plătit 20 de dolari pe metru pătrat, iar investiția s-a dovedit inspirată în timp.

Proprietatea din Sinaia nu a rămas doar o casă de vacanță. Aceasta a fost transformată în pensiunea „Casa Natalia”, denumire aleasă în onoarea nepoatei lui Cornel Dinu, fiica lui Cornel jr. și a Alexandrei, soția acestuia. Locația a ajuns înclusiv pe platformele de turism și în ofertele de cazare pentru vacanțe.

Iar acum, vila își caută un nou proprietar. Potrivit anunțului publicat pe Imobiliare.ro, Casa Natalia este scoasă la vânzare pentru 585.000 de euro.

Cum arată proprietatea care costă aproape 600.000 de euro

Conacul dispune de o suprafață utilă de 400 metri pătrați, pe un teren de 2.182 mp. Proprietatea are șase camere, fiecare cu baie proprie, living generos, cu șemineu în zona de dining, bucătărie complet utilată și terasă. Finisajele includ parchet masiv, tâmplărie din lemn cu geam termopan și mobilier din lemn masiv. În exterior, curtea amenajată oferă locuri de parcare, foișor și spații în care viitorii proprietari se pot bucura de aerul de munte. Proprietatea este prezentată drept potrivită atât pentru locuire, cât și pentru continuare activității turistice

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