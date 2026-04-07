Cornel Dinu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Lucescu: "Impresia că fotbalul îl ține în viață l-a costat efectiv viața"

De: Simona Vlad 08/04/2026 | 01:37
Tragedia morții lui Mircea Lucescu zguduie fotbalul românesc, iar emoțiile se resimt în toată lumea sportului. Cornel Dinu a povestit la Dan Capatos Show despre relația sa specială cu Il Luce. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Dinu a declarat că Lucescu a ales mereu să-și dedice complet viața fotbalului, uneori cu prețul propriei sănătăți. Devotamentul său a fost absolut și admirabil. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mircea s-a sacrificat pe rugul fotbalului. Dorința lui și impresia că fotbalul îl ține în viață l-a costat efectiv viața. El mi-a spus că este conștient, este un om în suferință, dar a mers până la capăt pentru echipa națională.”

Pentru Cornel Dinu, Lucescu a fost mult mai mult decât un antrenor: un mentor, un prieten și un model de dedicare. Dinu ne-a spus că Mircea Lucescu a ascuns suferința medicală chiar și față de cei apropiați.

„Am aflat zilele acestea că avea o afecțiune a sângelui despre care nu a pomenit niciodată nimic, ceea ce spune multe despre caracterul lui. Dumnezeu să-l aibă în pază și familia să treacă peste acest moment, să le dea putere să depășească durerea.”

Cornel Dinu a spus că sacrificiul regretatului selecționer a fost total, credința în activitate și munca fiind motorul vieții sale, chiar dacă organismul nu a mai ținut pasul.

„Sacrificându-se pentru fotbal, a ars până la final pe rugul acesta indiscutabil, ca marii actori care se prăpădesc pe scenă. Astăzi, Mircea și-a încheiat cariera și a murit în iarbă, lăsând o amprentă pe care fotbalul românesc o va păstra pentru totdeauna.”

