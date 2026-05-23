Petrișor Ruge, mesaj subliminal despre colaborarea cu Andreea Bălan: „Au fost momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți”

Internauții au început să se întrebe dacă relația profesională dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge mai este la fel de solidă, mai ales după ce au observat absența dansatorului de la nunta artistei. În plus, un mesaj postat recent de acesta a stârnit și mai multe speculații, lăsând loc diferitelor interpretări.

Nunta Andreei Bălan a fost un eveniment impresionant, la care artista și Victor Cornea au fost înconjurați de sute de invitați. Totuși, absența a trei persoane importante a atras atenția și nu a rămas deloc neobservată.

Tatăl vedetei nu a putut fi prezent la cel mai important eveniment din viața ei, iar Andreea Antonescu, fosta colegă de scenă a cântăreței, precum și Petrișor Ruge, cel alături de care făcea un real show pe scenă, au fost, de asemenea, absenți.

Mesajul publicat de Petrișor Ruge

Andreea Bălan și Petrișor Ruge au colaborat timp de aproape 20 de ani. Dansatorul și artista au atras mereu atenția publicului la fiecare apariție comună. Însă există semne că legătura lor profesională s-ar fi încheiat definitiv.

Fostul colaborator al Andreei Bălan a publicat recent un mesaj în mediul online care a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor. În postare, el vorbește despre perioade dificile și momente de nesiguranță din viața sa, peste care spune că a reușit să treacă de fiecare dată.

Petrișor Ruge și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de cei care i-au fost alături fără condiții. Totodată, el le-a mulțumit oamenilor pe care îi consideră un sprijin trimis în viața lui. Mesajul său a alimentat speculațiile privind o posibilă încheiere a colaborării de lungă durată cu artista alături de care a lucrat timp de două decenii.

„Am pornit la drum cu un vis mic în palme, fără să știu încotro mă vor duce pașii. Au fost momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți — dar de fiecare dată când am căzut, a existat o mână întinsă, o vorbă caldă, o susținere care mi-au redat speranța. I’m blessed! Devenim suma faptelor noastre, ne dezvoltăm exact cum gândim — și fiecare OM care a crezut în mine, fiecare > rostit la momentul potrivit, m-au ajutat să devin cine sunt azi“, a scris dansatorul, pe Facebook.

Cea mai importantă femeie din viața dansatorului

În același mesaj, Petrișor Ruge i-a transmis și gânduri speciale mamei sale, care tocmai și-a sărbătorit ziua de naștere. Relația dintre cei doi este una foarte apropiată. Dansatorul nu ezită să își exprime public afecțiunea și recunoștința față de femeia care i-a dat viață.

Fostul colaborator al Andreei Bălan a avut un gând și pentru apropiații săi. Acesta le-a adus mulțumiri atât prietenilor, cât și familiei în mesajul publicat.

„Vreau să mulțumesc — și o voi face de fiecare dată când voi avea ocazia — pentru că ați fost acolo când aveam nevoie. Mulțumesc! FAMILY & FRIENDS & YOU. Vă îmbrățișez tare, ca de fiecare dată! THIS IS FOR YOU! Happy birthday to one of my half creators! Love you, MOM!“, și-a încheiat Petrișor Ruge mesajul.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei

Prima reacție a lui Petrișor Ruge, după ce Andreea Bălan a rupt colaborarea cu el