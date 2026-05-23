Cum a apărut Oana Roman pe covorul roșu de la Cannes? Imaginile care au strâns o mulțime de comentarii

Pe covorul roșu de la Festival de Film de la Cannes, unde aparițiile vestimentare sunt urmărite la fel de atent ca producțiile cinematografice, prezența mai multor vedete din România a atras atenția fotografilor și a publicului. Printre acestea s-a remarcat și Oana Roman, care a adoptat o ținută spectaculoasă, concepută pentru a se încadra în estetica rafinată a evenimentului și pentru a evidenția componenta glam a serii.

Contextul apariției a fost unul dominat de diversitate stilistică, întrucât ediția din acel an a festivalului a adus laolaltă numeroase personalități din industria cinematografică și din zona de entertainment. Atmosfera a fost definită de o combinație între promovarea filmului de autor, cum este cel semnat de regizorul român Cristian Mungiu, și momentul social al evenimentului, în care ținutele vestimentare devin parte din spectacolul general.

Cum a apărut Oana Roman pe covorul roșu de la Cannes

Apariția Oanei Roman a fost construită în jurul unei rochii lungi, negre, cu o prezență vizuală puternică, realizată într-un stil couture inspirat din marile gale internaționale. Materialul a fost acoperit integral cu broderii din cristale și aplicații strălucitoare, care au creat un efect de reflexie intens sub luminile proiectoarelor de pe covorul roșu. Croiala a urmărit o siluetă elegantă, cu accent pe zona taliei și o linie fluidă care a coborât până la podea, oferind o alură dramatică, specifică evenimentelor de tip festival de film.

„Am trăit o experiența plină de emoții si adrenalină la Festivalul de film de la Cannes. Un eveniment emblematic al cinematografiei la care sunt recunoscătoare ca am ajuns in acest an. Am urmărit cu mândrie filmul lui Cristian Mungiu si alte filme din competiție. Am purtat pe covorul rosu cea mai frumoasa rochie din viata mea”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Designul rochiei a inclus un decolteu amplu, integrat într-o manieră care a combinat estetica îndrăzneață cu elemente de eleganță clasică. În ansamblu, ținuta a fost gândită pentru a atrage atenția prin contrastul dintre culoarea închisă a materialului și strălucirea intensă a detaliilor aplicate.

„Strălucești și- mi place maxim, Oana dragă!!👏 Așa să fii mereu!!🙏❤️”, „Oana draga esti o bucurie!💐Esti o eleganta si zambetul tau arata cat de reala esti si cat de placut transmiti binete prin felul tau unic de a fi!”, „Adorabilă 🫶🥰👏♥️”, „Superb ținută,iar tu ești minunată!”, au fost comentariile internauților.

