Acasă » Știri » Cum a apărut Oana Roman pe covorul roșu de la Cannes? Imaginile care au strâns o mulțime de comentarii

Cum a apărut Oana Roman pe covorul roșu de la Cannes? Imaginile care au strâns o mulțime de comentarii

De: Anca Chihaie 23/05/2026 | 18:57
Cum a apărut Oana Roman pe covorul roșu de la Cannes? Imaginile care au strâns o mulțime de comentarii
Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pe covorul roșu de la Festival de Film de la Cannes, unde aparițiile vestimentare sunt urmărite la fel de atent ca producțiile cinematografice, prezența mai multor vedete din România a atras atenția fotografilor și a publicului. Printre acestea s-a remarcat și Oana Roman, care a adoptat o ținută spectaculoasă, concepută pentru a se încadra în estetica rafinată a evenimentului și pentru a evidenția componenta glam a serii.

Contextul apariției a fost unul dominat de diversitate stilistică, întrucât ediția din acel an a festivalului a adus laolaltă numeroase personalități din industria cinematografică și din zona de entertainment. Atmosfera a fost definită de o combinație între promovarea filmului de autor, cum este cel semnat de regizorul român Cristian Mungiu, și momentul social al evenimentului, în care ținutele vestimentare devin parte din spectacolul general.

Cum a apărut Oana Roman pe covorul roșu de la Cannes

Apariția Oanei Roman a fost construită în jurul unei rochii lungi, negre, cu o prezență vizuală puternică, realizată într-un stil couture inspirat din marile gale internaționale. Materialul a fost acoperit integral cu broderii din cristale și aplicații strălucitoare, care au creat un efect de reflexie intens sub luminile proiectoarelor de pe covorul roșu. Croiala a urmărit o siluetă elegantă, cu accent pe zona taliei și o linie fluidă care a coborât până la podea, oferind o alură dramatică, specifică evenimentelor de tip festival de film.

Oana Roman/foto: Instagram

„Am trăit o experiența plină de emoții si adrenalină la Festivalul de film de la Cannes. Un eveniment emblematic al cinematografiei la care sunt recunoscătoare ca am ajuns in acest an. Am urmărit cu mândrie filmul lui Cristian Mungiu si alte filme din competiție. Am purtat pe covorul rosu cea mai frumoasa rochie din viata mea”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Designul rochiei a inclus un decolteu amplu, integrat într-o manieră care a combinat estetica îndrăzneață cu elemente de eleganță clasică. În ansamblu, ținuta a fost gândită pentru a atrage atenția prin contrastul dintre culoarea închisă a materialului și strălucirea intensă a detaliilor aplicate.

„Strălucești și- mi place maxim, Oana dragă!!👏 Așa să fii mereu!!🙏❤️”, „Oana draga esti o bucurie!💐Esti o eleganta si zambetul tau arata cat de reala esti si cat de placut transmiti binete prin felul tau unic de a fi!”, „Adorabilă 🫶🥰👏♥️”, „Superb ținută,iar tu ești minunată!”, au fost comentariile internauților.

Oana Roman, calvar în vacanța din Grecia! Condiții precare și ce făceau românii pe holurile hotelului când o vedeau

Festivitate de absolvire tristă pentru Isa, fiica Oanei Roman. Mama ei a recunoscut motivul: „Știu însă că…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Elevul de 15 ani decedat în curtea școlii a fost înmormântat! Ancheta este în desfășurare
Știri
Elevul de 15 ani decedat în curtea școlii a fost înmormântat! Ancheta este în desfășurare
Petrișor Ruge, mesaj subliminal despre colaborarea cu Andreea Bălan: „Au fost momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți”
Știri
Petrișor Ruge, mesaj subliminal despre colaborarea cu Andreea Bălan: „Au fost momente de nesiguranță, de teamă și de…
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de...
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi pe gratis, dacă se poate”
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații....
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Elevul de 15 ani decedat în curtea școlii a fost înmormântat! Ancheta este în desfășurare
Elevul de 15 ani decedat în curtea școlii a fost înmormântat! Ancheta este în desfășurare
Petrișor Ruge, mesaj subliminal despre colaborarea cu Andreea Bălan: „Au fost momente de nesiguranță, ...
Petrișor Ruge, mesaj subliminal despre colaborarea cu Andreea Bălan: „Au fost momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți”
Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor? Lidia i-a respectat întocmai dorința
Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor? Lidia i-a respectat întocmai dorința
Ilie Bolojan, noi informații. Nu exclude ca PNL să rămână la guvernare
Ilie Bolojan, noi informații. Nu exclude ca PNL să rămână la guvernare
Răsturnare de situație în ancheta crimei din Bihor. Cazul se complică din cauza criminalului
Răsturnare de situație în ancheta crimei din Bihor. Cazul se complică din cauza criminalului
Imagini în premieră din documentarul Cămătarii! Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul ...
Imagini în premieră din documentarul Cămătarii! Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul oficial
Vezi toate știrile