Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor? Lidia i-a respectat întocmai dorința

Mormântul lui Corneliu Vadim Tudor din Cimitirul Ghencea Civil este considerat, la mai bine de un deceniu de la dispariția sa, unul dintre cele mai îngrijite și vizibile ansambluri funerare din zonă. Locul de veci se află într-o parte cunoscută a cimitirului bucureștean și se distinge printr-o amenajare atent întreținută, cu elemente arhitecturale din marmură albă.

Vadim Tudor a decedat pe 14 septembrie 2015, în Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, după ce i s-a făcut rău și a fost transportat de urgență. Cauza morții a fost un infarct miocardic, iar decesul a fost consemnat la ora 18:30. În 2023, fiica sa cea mare, Lidia Tudor, a declarat că tatăl ei a suferit mai mult de 22 de atacuri de cord în doar câteva minute, imediat după ce a ajuns la spitalul militar.

Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor

Monumentul funerar este realizat integral din piatră de marmură deschisă la culoare, cu forme geometrice simple, dar masive, care conferă ansamblului o prezență impunătoare. Suprafața este, în general, curată, fără semne evidente de degradare majoră sau vandalizare, iar inscripțiile și elementele decorative sunt menținute într-o stare lizibilă și îngrijită.

Un element distinctiv al amenajării îl reprezintă vegetația ornamentală, în special trandafirii cățărători, care au fost plantați la dorința lui Vadim Tudor. Aceștia urcă pe structurile din apropierea monumentului, formând arcade naturale de flori și frunze, ceea ce schimbă aspectul locului în funcție de sezon. În perioadele de înflorire, mormântul capătă un caracter mai viu, cu accente coloristice care contrastează cu albul marmurei.

„Lună de lună, în zilele de sâmbătă, veneam cu tata la mormântul bunicilor. Iar el ne spunea încă de atunci că își dorește să se odihnească lângă mama lui… I-am respectat dorința, așa cum imediat după ce el a plecat, i-am îndeplinit un alt vis: mormântul să îi fie înfrumusețat de trandafiri cățărători.”, a spus Lidia.

Întreținerea permanentă a locului de veci a fost asigurată de familie, iar de-a lungul timpului s-a remarcat o preocupare constantă pentru păstrarea unei imagini ordonate și simbolice a spațiului. Acest lucru este vizibil atât în aspectul general al construcției funerare, cât și în detaliile legate de curățenie, aranjarea florilor și menținerea vegetației decorative.

Citește și CORNELIU VADIM TUDOR I-A PREVESTIT ÎN SOMN MOARTEA LUI FLORIN CONDURĂȚEANU!