Ilie Bolojan, noi informații. Nu exclude ca PNL să rămână la guvernare

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a sugerat că liberalii ar putea continua să facă parte din guvern, fără a exclude această variantă. El a transmis că partidul va susține, indiferent de poziția sa politică, orice măsuri considerate viabile și benefice pentru România.

Rămâne incert dacă actuala coaliție de guvernare va continua și dacă PNL și PSD vor merge mai departe împreună. Totuși, un mesaj clar vine din partea lui Ilie Bolojan, care nu exclude posibilitatea ca liberalii să rămână în executiv.

Liderul PNL a făcut aceste precizări vineri, la Focșani, într-o conferință de presă, subliniind că formațiunea pe care o conduce va susține orice măsuri considerate realiste și benefice pentru România, indiferent dacă se află la guvernare sau în opoziție.

Ilie Bolojan a punctat asumarea responsabilităților

În același context, liderul liberal a insistat asupra nevoii urgente ca România să ajungă la o formulă de guvernare stabilă, afirmând că își dorește ca scena politică să dea dovadă de maturitate și responsabilitate. El și-a exprimat totodată încrederea că politicienii vor reuși să identifice rapid o soluție pentru a depăși actuala situație de criză politică.

„Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine”, a mai declarat Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că țara are nevoie de o administrare eficientă, capabilă să mențină stabilitatea finanțelor publice. El a precizat că acest lucru presupune continuarea reformelor și respectarea tuturor angajamentelor necesare pentru accesarea fondurilor europene.

Întrebat dacă ar putea avea loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru conturarea viitorului Guvern, Ilie Bolojan a susținut că astfel de invitații sunt exclusiv în atribuția președintelui României. El a adăugat că eventualele evoluții în acest sens vor deveni clare în perioada următoare.

