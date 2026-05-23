Cabral suferă enorm după divorțul de Andreea: ”Cine sunt eu acum?”

După anunțul neașteptat al divorțului dintre Cabral Ibacka și Andreea Ibacka, atenția publicului s-a îndreptat rapid către reacțiile celor doi din mediul online. Deși au ales să își confirme separarea într-un mod discret, fără scandaluri și fără acuzații reciproce, mesajele publicate ulterior au ridicat numeroase semne de întrebare în rândul fanilor.

Despărțirea dintre Cabral și Andreea Ibacka a venit după aproape două decenii petrecute împreună. Cei doi formau unul dintre cele mai apreciate și stabile cupluri din showbiz-ul românesc, iar imaginea lor publică era construită în jurul ideii de familie unită și echilibru. Tocmai de aceea, vestea separării a surprins pe toată lumea, mai ales că relația lor părea lipsită de tensiuni sau conflicte vizibile.

Cabral suferă enorm după divorțul de Andreea

Cabral a publicat pe Instagram un mesaj care dă de înțeles că nu trece prin momente tocmai fericite. În special o postare recentă a lui Cabral a stârnit emoție și interpretări intense, mai ales după ce vedeta a distribuit melodia „Cine sunt eu?”, o piesă cu versuri profunde despre viață, încercări și căutarea identității.

Pentru mulți dintre cei care îl urmăresc de ani buni, alegerea acestei melodii nu pare întâmplătoare. Versurile transmit o stare apăsătoare, vorbesc despre nesiguranță, despre drumuri dificile și despre momente în care omul ajunge să se întrebe cine mai este după ce pierde ceva important. În contextul divorțului, poți asocia imediat mesajul piesei cu perioada complicată prin care trece prezentatorul TV.

În mesajul prin care au confirmat divorțul, cei doi au transmis că nu a existat un moment dramatic care să ducă la ruptură. Potrivit apropiaților, relația s-ar fi răcit treptat, iar în timp fiecare ar fi început să privească diferit viitorul. Chiar dacă au încercat să păstreze aparențele și să gestioneze discret problemele personale, distanța emoțională dintre ei ar fi devenit imposibil de ignorat.

Postarea recentă a lui Cabral a fost interpretată de mulți ca un semn clar că prezentatorul resimte puternic această schimbare majoră din viața lui. Melodia distribuită de acesta nu conține un mesaj explicit despre divorț, însă starea transmisă este una apăsătoare și melancolică.

CITEȘTE ȘI:

Cabral a dezvăluit fără să vrea motivul divorțului de Andreea Ibacka: ”Un om iubit cum trebuie”

Imagini de la nunta lui Cabral cu Andreea Ibacka, din 2011. Gestul bizar făcut de vedeta Pro TV, după ce a ieșit din biserică