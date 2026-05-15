Imagini de la nunta lui Cabral cu Andreea Ibacka, din 2011. Gestul bizar făcut de vedeta Pro TV, după ce a ieșit din biserică

Cabral și Andreea Ibacka s-au căsătorit în urmă cu 15 ani, eveniment la care au participat o parte dintre vedetele momentului din showbiz-ul românesc. Atât cununia religioasă, cât și petrecerea au fost descrise ca fiind desprinse din cele mai intense și frumoase povești de iubire.

Povestea de dragoste dintre Cabral și Andreea Ibacka a ajuns însă la final după aproape două decenii. După mai multe săptămâni de speculații și zvonuri privind divorțul lor, cei doi au confirmat oficial separarea – vezi AICI declarațiile lor.

În anul 2011, Cabral și Andreea Ibacka au devenit oficial soț și soție, după trei ani de relație. Nunta a ținut prima pagină a ziarelor zile întregi, iar povestea lor de dragoste devenise una dintre cele mai apreciate din showbiz-ul românesc. Cununia religioasă a avut loc într-o biserică din Otopeni, iar petrecerea a continuat la un restaurant select, pe marginea piscinei, într-un decor exotic și o atmosferă relaxată.

„I-am avut pe toţi aproape, albi, negri, mov, roz, cu picăţele şi alte aranjamente cromatice. S-au simţit bine, s-au vorbit toate limbile pământului, s-au dansat toate dansurile inventate în lume, s-a băut şi s-a mâncat bine. A ieşit ce ne-am dorit, o petrecere foarte reuşită”, spunea Cabral la vremea respectivă.

Dansul mirilor s-a oficializat pe melodia lui Bryan Adams, „When a man loves a woman”, într-o atmosferă desprinsă parcă din povești. La eveniment au participat aproximativ 250 de invitați, iar printre cele mai importante nume s-au numărat Adela Popescu, Radu Vâlcan, Dana Rogoz, Mihai Petre, regretatul Ioan Isaiu, Pavel Bartoș, Liviu Vârciu, Cristina Spătar, Roxana Ciuhulescu, Andi Moisescu și Olivia Ster, Amalia Enache și evident nașii de cununie: Răzvan Fodor și Irina. Invitații au petrecut până în zori pe ritmurile celor de la Mandinga, însă pe lângă ritmurile de salsa și merengue, horele și sârbele nu au lipsit din program – vezi AICI imagini de la nunta celor doi.

Deși ani la rând au fost considerați unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc, se pare că trecerea timpului și-a spus cuvântul și în cazul lor. Privind în urmă, nimeni nu s-ar fi așteptat ca după o astfel de nuntă, la aproape două decenii, Cabral și Andreea să divorțeze.

Printre sutele de imagini care au ținut prima pagină a ziarelor, recent, fanii au observat un detaliu care părea să prevestească evoluția relației lor. Cand au ieșit din biserică, după ceremonia religioasă, Cabral s-a uitat în ochii soției sale și, râzând, i-a transmis un „avertisment”. Gurile rele spun că, după cele mai recente zvonuri de infidelitate, Andreea ar fi știut de la începutul mariajului „în ce s-ar fi băgat”.

