Cine e personajul-surpriză care a apărut pe scenă cu Alexandra Căpitănescu, la Eurovision 2026

Cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision a avut loc joi, 14 mai, iar țara noastră a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu. Aceasta a interpretat piesa „Choke Me”, ale cărei versuri au împărțit Europa în două. Și momentul său a fost unul discutat intens și asta pentru că alături de ea a apărut o femeie misterioasă.

Alexandra Căpitănescu a reușit să ducă România în finala Eurovision. Piesa sa cu un mesaj puternic și interpretarea inedită de pe scenă i-a făcut pe oameni să reacționeze imediat. Un detaliu important nu le-a scăpat și anume o femeie îmbrăcată complet în alb și cu privirea acoperită. Tânăra misterioasă apare alături de ea în timpul prestației.

Cine este femeia misterioasă în alb

Momentul pregătit de artista româncă a fost gândit pentru a scoate la lumină încărcătura emoțională și atmosfera intensă. De aceea, Alexandra Căpitănescu a ales să aducă alături de ea o femeie îmbrăcată în alb pe tot parcursul prestației. Urmăritorii concursului au observat-o imediat și s-au întrebat cine este.

Ei bine, este vorba despre Daria Cristea, dansatoare și studentă în anul III la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, conform informațiilor publicate pe rețelele de socializare. Tânăra joacă rolul „sinelui-fantomă”, adică o extensie a cântăreței. Pentru a interpreta rolul, femeia a purtat o pelerină albă, care îi acoperă fața. Misiunea sa a fost amplificarea dramatismului momentului prin energia, prezența enigmatică și vulnerabilitatea de care a dat dovadă.

Ce reprezintă „sinelui-fantomă”?

Artista a vrut să sugereze o confruntare interioară, astfel că „sinelui-fantomă” devine simbolul fricilor, nesiguranțelor și vulnerabilității emoționale. Elemente pe care Alexandra le transmite prin piesa finalistă „Choke Me”. Prestația sa a fost inedită, iar în acest mod i-a impresionat pe cei din public, dar și pe internauți. Marea finală va avea loc sâmbătă, 16 mai, la Viena. Cântăreața va concura împotriva altor nouă participanți de la Eurovision.

Cu toate că interpretarea concurentei a fost apreciată de atât de mulți oameni, au apărut și critici în rândul urmăritorilor. De exemplu, presa britanică spune că versurile piesei scot la suprafață teme sexuale nepotrivite.

Versuri pot fi asociate cu sufocarea femeilor şi cu teme sexuale, comentează presa britanică Daily Mail.

