Emil Rengle, mesaj surprinzător după calificarea Alexandrei Căpitănescu în finala Eurovision 2026! Ce a transmis după ce el nu a câștigat finala din România

De: Anca Chihaie 15/05/2026 | 12:10
După semifinala Eurovision, atenția publicului din România s-a concentrat pe parcursul Alexandrei Căpitănescu, artista care a reușit să obțină calificarea în marea finală a competiției. Reprezentanta României urmează să urce pe scena de la Viena, sâmbătă, 16 mai 2026, într-un context artistic intens, marcat de emoții, pregătiri complexe și așteptări ridicate din partea susținătorilor.

În paralel cu reacțiile publicului, a atras atenția și mesajul transmis de Emil Rengle, implicat în acest sezon alături de Alejandro, la Eurovision. După eliminarea lor din competiție, artistul nu a dispărut din peisajul evenimentului, ci a continuat să urmărească evoluția reprezentantei României. În mediul online, acesta a redistribuit imagini din prestația Alexandrei din semifinală, însoțite de o reflecție asupra întregii experiențe trăite în jurul concursului.

Ce mesaj a transmis Emil Rengle

În mesajul său, Emil Rengle a subliniat amploarea procesului din spatele unui moment scenic de acest nivel, evidențiind volumul de muncă necesar pentru realizarea unei reprezentații competitive la Eurovision. El a descris experiența ca pe una construită în timp, cu implicarea a numeroși profesioniști din domenii diferite, de la coregrafie și regie scenică până la lumini, repetiții și coordonare artistică. Accentul a fost pus pe ideea că un astfel de rezultat nu aparține unui singur individ, ci unei echipe extinse care contribuie la fiecare detaliu vizual și muzical.

Totodată, artistul a transmis că participarea la acest proiect i-a oferit o perspectivă nouă asupra industriei și asupra modului în care se construiește un moment de impact pe o scenă internațională. Din punctul său de vedere, experiența a reprezentat o lecție legată de colaborare, disciplină artistică și adaptare la presiunea unui concurs urmărit de un public global. A evidențiat și prestația Alexandrei Căpitănescu, apreciind evoluția acesteia și modul în care a reușit să susțină întregul concept artistic pe scenă.

„Poate că de la început ăsta a fost planul…să pășesc în universul Eurovision, ca să construiesc alături de oameni extraordinari un moment de care România să fie mândră. Mii de ore. Zeci de profesioniști. Presiune, emoții, staging, coregrafie, lumini, repetiții și o voce care duce totul mai departe, Alexandra Căpitănescu. Poate asta trebuia să învăț anul acesta”, a transmis Emil Rengle.

