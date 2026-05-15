Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama a fost găsită moartă, în celulă. Ce s-a întâmplat cu Amiana Păștină

Amiana Păștină, femeia din Sibiu arestată după ce și-a ucis mama pentru avere cu ajutorul iubitei milionarului Kreiner, a murit după gratii. Autoritățile au anunțat că aceasta și-a luat viața în arest noaptea trecută. Oamenii legii fac verificări pentru a verifica cum s-a produs incidentul.

Ea era încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Alba. Amanda Păștină și-ar fi luat viața în dimineața zilei de vineri, 15 mai și ar fi fost găsită în jurul orei 06:50. Aceasta a fost găsită în baia camerei de detenție. Ea ar fi prezentat o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care și-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosință.

Amanda Păștină era adusă lunar la Curtea de Apel Alba Iulia, sub escortă deoarece a cerut de mai multe ori revocarea arestării preventive.

Cum și-a ucis Amiana Păștină mama

Femeia și-a ucis mama în 2024 pentru a rămâne cu bunurile materiale. Ea a fost arestată în decembrei 2025 împreună cu o asistentă medicală de Cisnădie. Cele două femei și-au adormit victima cu o doză uriașă de sedativ și apoi au ucis-o prin asfixiere, folosind o pernă.

Acestea au fost ajutate de iubita lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis tot pentru bani în 2023. Și ea a fost reținută. Polițiștii fac percheziții la domiciliul acesteia.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

Înainte să fie arestată, Amiana Păștina a vândut bunurile mamei și s-a mutat în Dubai. În luna decembrie 2025, s-a întors în țară pentru a vinde o casă și a fost prinsă de autorități.

VEZI ȘI: Cine a „turnat-o” pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!

Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama