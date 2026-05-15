Ce mai face și cu ce se ocupă acum Nadine Voindrouh. Viața ei s-a schimbat radical

De: Emanuela Cristescu 15/05/2026 | 11:29
Cântăreața Nadine Voindrouh și-a schimbat complet viața! La 49 de ani, artista a renunțat la celebritate și a ales un drum total diferit. Fanii au rămas surprinși când au aflat de ce a dispărut aceasta din lumina reflectoarelor.

În prezent, artista studiază Știința Psihologiei la o universitate de stat din America. Recent, ea a anunțat că s-a confruntat cu probleme în acest semestru, dar că este mândră că a reușit să treacă peste tot. Nadine a povestit că a fost nevoită să facă meditații la chimie pentru a putea continua facultatea.

„Asta este ultima săptămână de școală din acest semestru. A fost un semestru dificil din cauza chimiei. Aș fi putut scăpa basma curată și fără chimie, însă aveam să descopăr despre mine că sunt o tocilară notorie și că îmi place greul 🙈

Am fost nevoită să fac meditații la chimie, deoarece lipsa de cunoștințe s-a dovedit a fi mult mai accentuată decât mi-am imaginat. Însă principalul sentiment cu care rămân este că, în ianuarie, când a început semestrul, am văzut că se va termina pe 15 mai, iar atunci mă entuziasma ideea de câte lucruri noi o să aflu de atunci și până acum.

Acum trăiesc acel moment și am o satisfacție extraordinară. Știu mai multe decât știam în ianuarie. Mă simt chiar și mai isteață după cele aproape 5 luni de meditații la chimie”, a spus artista.

Nadine Voindrouh s-a reprofilat

Nadine Voindrouh a mai spus că este recunoscătoare că poate să meargă la facultate și să învețe lucruri noi. Artista a mărturisit că are multe planuri de viitor și că informațiile dobândite o vor ajuta pe toate planurile.

„Fiecare profesor ne întreabă la final de semestru cum vom folosi informațiile obținute în viața noastră personală și profesională. Doamne, și ce listă lungă scriu… Tot ceea ce învăț la școală mă îmbogățește în moduri greu de exprimat. Sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu că mă pot duce la școală.

Foarte, foarte recunoscătoare! Tu pentru ce simți recunoștință? Ce te-a îmbogățit în ultima vreme? Ce ai descoperit nou în lume, în viață sau la tine, care te-a surprins plăcut?”, a spus Nadine.

De ce a luat această decizie

Nadine a explicat și de ce a ales să studieze Știința Psihologiei în America. Cântăreața a spus că și-a dorit enorm să aibă accces la ultimele studii în toate domeniile cercetării științifice și că acum are ocazia să învețe despre tot ce o pasionează.

„Studiez Știința Psihologiei (multă cercetare) la o universitate din America. Cât despre timpul pentru citit, of, câtă dreptate ai. Am privilegiul de a primi de la universitate acces la o bază de date care are ultimele studii în toate domeniile cercetării științifice. Acolo mă uită Dumnezeu.

Este absolut fascinant să ai o curiozitate, să vrei să afli ce au descoperit oamenii de știință în acel domeniu, și din două clickuri să vezi ce zic mai multe surse științifice despre acea temă. Doamne, ce privilegiu! Câtă bogăție”, a spus Nadine pe social media.

