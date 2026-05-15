Reacție îngrozitoare a unui pompier Smurd, după tragedia din Vrancea în care doi tineri au murit. Mesajul bărbatului nu a rămas fără ecou

De: Virgil Ionescu 15/05/2026 | 11:21
Un grav accident rutier produs în județul Vrancea s-a transformat într-un eveniment tragic, soldat cu pierderea a două vieți și rănirea altor două persoane. Incidentul a avut loc în condiții care urmează să fie clarificate de autorități, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs impactul.

Accidentul s-a produs în jurul orei 02:28, pe DJ 205C, atunci când un autoturism în care se aflau patru persoane a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un cap de pod. În urma impactului, mașina a fost cuprinsă rapid de flăcări. Doi dintre ocupanți, aflați pe locurile din față, nu au mai putut fi salvați, fiind surprinși în interiorul vehiculului. Celelalte două persoane, aflate pe bancheta din spate, au reușit să se evacueze și au fost transportate ulterior la spital cu răni.

Ce mesaj controversat a putut să transmită un pompier SMURD

La o postare făcută de o publicație de știri din România mai multe persoane și-au arătat regretul și condoleanțele față de familia îndoliată, însă se pare că nu toată lumea a gândit astfel. Una dintre persoanele care a transmis un mesaj controversat a fost chiar un bărbat care lucrează în astfel de situații extreme.

În contextul în care familiile victimelor sunt îndurerate, un bărbat care ar activa ca pompier SMURD ar fi comentat la o postare legată de tragedie într-un mod considerat jignitor și lipsit de empatie, referindu-se la cei doi tineri decedați într-o manieră care a atras numeroase critici în rândul internauților, dar și reacții de râsete, tristețe.

Atenția s-a mutat parțial în mediul online, unde o postare legată de tragedie a stârnit reacții puternice. În comentarii, un utilizator ar fi făcut o afirmație  jignitoare la adresa victimelor, referindu-se la cei doi tineri decedați într-un mod bizar având în vedere că nu pare că se „mulează” pe locul lui de muncă această reacție.

„Cine erau,,,,???, Niște (…) de oameni care mereu cu viteză”, a scris acesta la postarea de pe Facebook. 

În urma impactului puternic, vehiculul a fost grav avariat și a fost cuprins de flăcări la scurt timp după coliziune. Situația a devenit rapid critică, iar intervenția echipajelor de salvare a fost solicitată de urgență. La fața locului au fost direcționate echipaje de pompieri, ambulanțe și poliție, care au acționat pentru stingerea incendiului, acordarea primului ajutor și securizarea zonei.

