Gestul lui Antim, fiul lui Nicușor Dan, i-a înduioșat pe toți. Cum a reacționat când a văzut Cupa Campionilor Europeni

Președintele Nicușor Dan a fost prezent vineri la expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA), însoțit de fiul său, Antim. Evenimentul este considerat cea mai mare expoziție de apărare și securitate din regiunea Mării Negre.

La ediția din acest an participă peste 550 de companii din 36 de țări, care își prezintă cele mai noi tehnologii și echipamente din domeniul apărării, aerospațial și securității.

Cum a reacționat Antim la vederea Cupei Campionilor Europeni

La sosirea la eveniment, Nicușor Dan și fiul său, Antim, au fost primiți de ministrul Apărării, Radu Miruță. Cei doi au vizitat mai multe zone ale expoziției. Astfel, au putut vedea inclusiv o replică a Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986, la Sevilla. Mai mult decât atât, fiul președintelui i-a înduioșat pe toți după ce a recurs la un gest neașteptat. Aflat în brațele tatălui său, micuțul a pupat Cupa Campionilor Europeni.

Pe parcursul turului, președintele a urcat la bordul unui avion de tip F-35. Aeronava este una dintre cele mai moderne aparate de luptă din lume. Ulterior, vizita a continuat la standurile companiilor participante.

Cea mai mare expoziție de arme

Evenimentul Black Sea Defense and Aerospace (BSDA), găzduit pe platforma Romaero Băneasa din București, a debutat miercuri și este considerat cel mai important târg de profil din regiunea Mării Negre, reunind sute de companii din domeniul apărării și securității din zeci de țări.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, ediția a X-a a expoziției Black Sea Defense and Aerospace (BSDA), care marchează 20 de ani de la prima organizare, este considerată cea mai amplă de până acum. Evenimentul reunește peste 550 de companii din 36 de țări, consolidându-și statutul de platformă majoră pentru industria de apărare și securitate.

Pe durata celor trei zile, organizatorii estimează prezența a peste 30.000 de vizitatori, alături de mai mult de 350 de oficiali români și străini de rang înalt. Primele două zile sunt rezervate exclusiv participanților oficiali, militarilor și mediului de afaceri. În ultima zi, accesul va fi permis și publicului larg în zona expoziției exterioare.

De asemenea, pe tot parcursul evenimentului, reprezentanții companiilor din România și ai autorităților locale pot participa în baza unei înscrieri prealabile. Obiectivul constă în stimularea colaborărilor și atragerea de investiții în domeniu.

