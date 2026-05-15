Sanda Ionescu anunță că va urma un moment istoric pentru omenire: „Totul va fi expus”

Într-o perioadă în care lumea pare prinsă între inteligența artificială, diverse teorii și avalanșe de informații greu de verificat, astrologul Sanda Ionescu avertizează că data de 17 mai ar putea marca un moment cu efecte puternice asupra mentalului colectiv. Conjuncția dintre Mercur și Uranus, realizată în Gemeni, promite revelații, expuneri spectaculoase și schimbări care, spune ea, se vor resimți mult timp de acum înainte.

Potrivit astrologului, „geniul întâlnește vocea”, iar efectele pot fi resimțite la nivel colectiv ca un adevărat „scurtcircuit mental”. Ideile, revelațiile și informațiile ar urma să apară cu o viteză amețitoare, într-o perioadă în care nimic nu mai rămâne ascuns.

Aspectul astrologic este considerat dual: pe de o parte stimulează inteligența, creativitatea și accesul rapid la cunoaștere, însă pe de altă parte poate alimenta haosul informațional și manipularea. Sanda Ionescu avertizează că multe dintre informațiile care vor circula în această perioadă nu vor fi neapărat reale, mai ales în contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale și al tehnologiilor capabile să distorsioneze realitatea.

Sanda Ionescu: „Pot apărea mici revolte”

Astrologul vorbește inclusiv despre posibile dezvăluiri cu impact global. Sub influența susținerii venite din partea lui Saturn și Neptun, anumite subiecte sensibile ar putea reveni agresiv în atenția publicului. Printre acestea, dosarele Epstein, mărturii ale victimelor și ale martorilor, dar și informații legate de fenomene extraterestre sau tehnologii UFO.

Pe 17 mai ne întâlnim cu un aspect istoric, Mercur octava inferioară a lui Uranus face conjuncție sub semnul Gemenilor. Geniul întâlnește vocea. Este ca un scurtcircuit mental, deoarece ideile, revelațiile vin către noi cu viteza luminii. Fiind aspect dual putem vedea mai multe informații, nu neapărat reale, deoarece este un aspect ce susține AI. Fiind implicată o planetă grea, Trans- Saturniana, vorbim de evenimente ce se vor perpetua pe termen lung. Vom afla extrem de multe informații, care ne vor impacta mintea. Vin atât de multe, încât ne vor obosi. Nimic nu mai este ascuns, totul va fi expus și dacă mă duc către dosarele Epstein, prin susținerea acestui aspect de către Saturn si Neptun, care aduc curaj, vom vedea si vom auzi despre ceea ce s-a intamplat chiar din gura victimelor si a martorilor. Se vor perpetua si mai mult informatiile despre ființe extraterestre si tehnologii UFO. E bine sub aceste aspecte sa facem totuși discernământul informațional. Se implementează noi sisteme de nanotehnologie, biotehnologie si noi sisteme de supraveghere. Posibile blocaje tehnologice, resetări tehnologice, ce pot duce la un blackout în viitorul apropiat. Ies în evidență cei merituoși, geniali. Meritocrație. Se cer documente de specializare si aflam de anumite persoane care și-au însușit meserii pentru care nu au făcut studii. Vor fi provocări în sistemul educațional preuniversitar, au loc schimbări, atât la nivel de studiu, cât si în cadrul instituțiilor. Pot apărea si mici revolte. Aduce fenomene naturale, ce țin de mișcarea aerului. Însă partea cea mai bună este ca ne putem conștientiza geniul cu care ne-am născut, înlănțuit de prejudecățile societății, a declarat astrologul Sanda Ionescu pentru CANCAN.RO.

