Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt fotografiați!

Foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 9 din 2025, Iustina Loghin și Cornel Luchian, sunt în fața unei provocări redutabile. Iustina este însărcinată și este doar o chestiune de câteva săptămâni până când pe lume va sosi un nou membru al familiei, un băiețel. Deci, sunt multe pregătiri de făcut, multe magazine de colindat. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi în Băneasa Shopping City, unde Iustina și Cornel păreau să caute ceva anume.

Nevoile vestimentare ale unei femei sunt complexe. Ale unei femei gravide… de-a dreptul imposibile! Asta pare să fie și concluzia lui Cornel Luchian, care o urmează spășit pe Iustina din magazin în magazin. Nu se știe ce anume caută Iustina, dar e clar că oferta nu se ridică la înălțimea nevoilor sale.

O zi la mall cu o femeie care urmează să nască e mai dificilă decât un sezon de Insula Iubirii. Nevoile sunt altele, cerințele la fel. Iar soțul trebuie să se conformeze, indiferent de situație.

În câteva săptămâni, Iustina va naște un… băiețel. Putem declara asta fără emoții, pentru că Iustina Loghin și Cornel Luchian au făcut deja reveal-ul cu baloane și tot tacâmul. Bebelușul e băiat și cei doi se gândesc să-i pună două nume. Cel mai probabil numele de sfânt va fi Ioan, după cum a declarat Iustina Loghin pentru CANCAN.RO.

Iustina Loghin și Cornel Luchian, un cuplu la fel de sudat ca la Insula Iubirii!

Până atunci, Iustina și Cornel dau curs instinctelor de construire a cuibului. În timp ce Cornel este mega relaxat, cu un tricou cu imprimeuri colorate, jeanși lejeri și pantofi sport, Iustina pare mai conștientă de importanța rolului său și a optat pentru ceva mai de ocazie, un costumaș în dungi dintr-un material foarte comod, numai bun pentru o zi de mall.

În imagini se vede cum Iustina folosește tehnologia, adică telefonul, ca să-i arate lui Cornel ce caută prin mall, dar Cornel mai-mai să leșine când vede ecranul. Să fie vorba de un preț sau Iustina vrea să meargă într-un magazin în care au mai fost deja (cel mai mare coșmar al bărbaților)? Resemnat, Cornel o urmează fără să mai crâcnească. Cu o viitoare mămică nu te pui!

CITEȘTE ȘI

CE INTERVENȚIE ÎȘI DOREȘTE IUSTINA LOGHIN DUPĂ NAȘTERE. FOSTA CONCURENTĂ DE LA „INSULA IUBIRII” VREA O SCHIMBARE RADICALĂ

NU RATA!

CORNEL LUCHIAN, DE LA INSULA IUBIRII, LA UN PAS DE MOARTE! SOȚUL IUSTINEI A VORBIT DESPRE COȘMARUL PRIN CARE A TRECUT: „MI-AU REFĂCUT JUMĂTATE DE FAȚĂ PRIN OPERAȚII”