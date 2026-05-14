Gabriela Lucuțar, acuzații dure la adresa fostului soț. Bărbatul nu își vizitează copiii: ”Ei vor să-l vadă”

De: Simona Vlad 14/05/2026 | 22:28
Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar. Sursă - social media.
Drama ascunsă a Gabrielei Lucuțar! „Regina Întunericului” a izbucnit la Capatos! Aceasta a făcut mărturisiri dureroase în direct, la Dan Capatos Show, despre relația rece dintre fostul soț și copiii lor. Vedeta a povestit că cei mici întreabă mai mereu de tatăl lor, însă acesta lipsește complet. CANCAN.ro are toate detaliile!

Gabriela Lucuțar spune că niciodată nu i-a interzis fostului partener să își vadă copiii. Ba chiar susține că i-a lăsat ușa deschisă oricând pentru a petrece timp cu ei. Vezi emisiunea integrală aici!

„I-am și spus: poate veni la copii să îi ia și o lună. Dacă vrei două luni, trei luni, eu n-am nicio problemă. Oricând este ușa deschisă. Știe unde stau, unde dorm. Categoric că ei vor să-l vadă. Care copil nu își vrea tatăl, indiferent cum este? Întrebarea lor tot timpul a fost: de ce nu vine tati pe la noi?”

Dan Capatos a rămas surprins de distanța dintre tată și copii, mai ales după trei ani. Moderatorul a spus că rar a auzit o situație atât de rece într-o familie. Gabriela Lucuțar a spus că fostul soț invocă mereu probleme legate de timp și afaceri. Ea ne-a spus însă că adevărata suferință este a copiilor, nu a ei.

„Le-am spus că își pune o afacere pe picioare și e puțin mai greu cu timpul. A spus că atunci când o să poată, o să ajungă. Dar n-a putut în trei ani. Să știi că este foarte trist pentru copii, repet, nu pentru mine.”

Vedeta a explicat că încearcă permanent să îi protejeze pe cei mici de adevărata situație. Totuși, copiii continuă să întrebe de tatăl lor aproape zilnic.

„Eu dacă mănânc ceva, nu pot să mă opresc la un restaurant fără să le iau și copiilor. Mă uit mereu ce le-ar plăcea lor. Copiii fiind acasă, cu teme și cu tot ce au de făcut… eu nu pot să bag ceva în gură fără să mă gândesc la ei.”

Capatos a întrebat-o dacă fostul soț era distant și înainte de divorț. Gabriela Lucuțar a povestit că fostul partener petrecea mult timp singur, chiar înainte de separare. Totuși, spune ea, copiii îl vedeau măcar prin casă.

„Era foarte mult singur, își petrecea timpul la țigară. Nici atunci nu stătea cu ei, dar măcar îl vedeau. Chiar dacă ești mai rece, eu cred că tot îți iubești copiii. Nu cred că nu iubește și că nu i-a vrut, pentru că sunt totuși copiii lui. I-am spus la un moment dat: uite, ia tu copiii de tot, că vreau și eu să mă relaxez, să plec din țară. I-am zis că eu mai vin în vizită. Dar eu glumeam, voiam doar să îi văd reacția. Și imediat a zis: «Nu, nu, nu, eu nu pot, eu am treabă.»”

