Cum arată apartamentul de 200 mp în care locuiește Regina Întunericului. Gabriela Lucuțar l-a amenajat după bunul plac: „Îmi place foarte mult negrul”

Gabriela Lucuțar sau Regina Întunericului, cum este cunoscută de mulți, este cea care se ocupă de înmormântările vedetelor. Aceasta nu impresionează doar prin afacerea ce a făcut-o celebră, ci și prin locuința sa. Trăiește într-un apartament spațios, în care nu domină doar nuanțele de negru, după cum mulți s-ar aștepta. Cum arată locuința Gabrielei Lucuțar?

Gabriela Lucuțar locuiește în Capitală, într-o zona exclusivistă a Cartierului Armenesc, într-un apartament ce surprinde prin designul său. Cu o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, apartamentul a fost amenajat cu ajutorul unui arhitect care a transformat spațiul complet și i-a dat o notă de eleganță, însă și Regina Întunericul și-a pus amprenta.

Cum arată apartamentul Gabrielei Lucuțar

Deși mulți s-ar aștepta ca locuința Gabrielei Lucuțar să fie dominată de nuanțe de negru, nu este așa. Negrul este și el prezent, dar este acompaniat și de nuanțe de alb și auriu.

„Mie îmi place foarte mult negrul. Albul și auriul îmi mai plac. Așa mă regăsesc eu, inclusiv pe pat am negru, inclusiv draperiile sunt negre. Alb, negru și auriu sunt culorile mele preferate. Nu știu de ce oamenii, când vorbim de negru, trebuie să te gândești la ceva… Mie îmi place să trec dincolo de orice”, declara Regina Întunericului.

Însă, locuința Reginei Întunericului este una caldă, plină de fotografii cu cei trei copii ai săi, dar și cu icoane sau cruci, aceasta fiind o femeie religioasă. Casa este una spațioasă, ce se întinde pe 200 de metri pătrați.

Un detaliu care atrage imediat privirile în apartamentul Gabrielei Lucuțar sunt vitraliile din sticlă colorată amplasate la ușile camerelor. Acestea adaugă un aer artistic întregii case, fiind completate de piese de mobilier atent alese și obiecte de artă.

Un alt element aparte din locuința Reginei Întunericului este reprezentat de cele două mini-urne păstrate în living. Acestea conțin cenușa tatălui său și a cățelușului său, obiecte care îi amintesc zilnic de cei dragi.

Gabriela Lucuțar s-a ales cu apartamentul în care locuiește în urma divorțului. După 20 de ani de mariaj, aceasta și Romeo Constantin Lucuțar au semnat actele de divorț. Cei doi au avut de împărțit o avere de aproximativ 2,7 milioane de euro, din care Regina Întunericului a rămas doar cu 30 % și cu firma de pompe funebre, ce a făcut-o celebră. Dar și cu apartamentul de lux în care locuiește.

Foto: Captură Antena Stars