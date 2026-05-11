Acasă » Știri » Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare

Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare

De: David Ioan 11/05/2026 | 13:45
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare. Foto: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un incident grav a avut loc pe aeroportul din Denver, vineri seară, când o aeronavă Frontier Airlines pregătită să decoleze spre Los Angeles a lovit un bărbat aflat pe pistă. Pasagerii au fost evacuați imediat, iar cursa a fost amânată.

O înregistrare audio arată că, la aproximativ 30 de secunde după ce turnul de control a confirmat că pista este liberă, pilotul a anunțat brusc oprirea aeronavei.

Incident trist pe aeroportul din Denver

„Tocmai am lovit pe cineva. Avem un incendiu la motor”, se aude în dialogul dintre pilot și controlori.

Controlorii au transmis rapid instrucțiuni pentru ca avionul să fie scos în siguranță de pe pistă. La circa 40 de secunde după schimbul inițial, pilotul a raportat fum în cabină și a ordonat evacuarea de urgență direct pe pistă.

Imagini filmate de un pasager arată fum în interiorul aeronavei, iar pasagerii și echipajul au folosit toboganele gonflabile pentru a părăsi avionul. Ulterior, aceștia au fost transportați cu autobuzele înapoi la terminal.

Zborul către Los Angeles a fost reprogramat. În imaginile apărute online se observă și urme ce par a fi sânge pe unul dintre motoarele aeronavei.

Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare

Compania aeriană a transmis că niciunul dintre cei 224 de pasageri și cei șapte membri ai echipajului nu a suferit răni grave. Aeroportul a raportat însă 12 persoane cu răni ușoare, cinci dintre acestea fiind transportate la spital.

Autoritățile au confirmat că bărbatul lovit a murit în urma impactului. Acesta ar fi sărit gardul perimetral și a ajuns pe pistă cu aproximativ două minute înainte de accident. Reprezentanții aeroportului au precizat că gardul de securitate este intact și că victima nu era angajat al aeroportului.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a descris persoana drept „intrus” într-o postare publică. Frontier Airlines a anunțat că desfășoară o anchetă internă, iar National Transportation Safety Board a fost notificat pentru a investiga incidentul.

CITEŞTE ŞI: Un avion cu 277 de oameni la bord a luat foc la aterizare. Ce s-a întâmplat cu pasagerii

Ce se întâmplă cu nava unde s-a depistat focarul de Hantavirus. Se pregătește o operațiune de amploare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Știri
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi
Știri
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe internet. Controversele stârnite de imagine
Adevarul
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe...
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale...
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care...
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Click.ro
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană....
ULTIMA ORĂ
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi
Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a ...
Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a pus pe gânduri pe fani
Cinci muzicieni, un singur proiect. Amprenta redefinește rock-ul românesc contemporan
Cinci muzicieni, un singur proiect. Amprenta redefinește rock-ul românesc contemporan
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
Cine este Andrada, sora lui Victor Cornea. A venit tocmai din America pentru nunta fratelui său cu Andreea ...
Cine este Andrada, sora lui Victor Cornea. A venit tocmai din America pentru nunta fratelui său cu Andreea Bălan
Vezi toate știrile