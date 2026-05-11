Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare

Un incident grav a avut loc pe aeroportul din Denver, vineri seară, când o aeronavă Frontier Airlines pregătită să decoleze spre Los Angeles a lovit un bărbat aflat pe pistă. Pasagerii au fost evacuați imediat, iar cursa a fost amânată.

O înregistrare audio arată că, la aproximativ 30 de secunde după ce turnul de control a confirmat că pista este liberă, pilotul a anunțat brusc oprirea aeronavei.

Incident trist pe aeroportul din Denver

„Tocmai am lovit pe cineva. Avem un incendiu la motor”, se aude în dialogul dintre pilot și controlori.

Controlorii au transmis rapid instrucțiuni pentru ca avionul să fie scos în siguranță de pe pistă. La circa 40 de secunde după schimbul inițial, pilotul a raportat fum în cabină și a ordonat evacuarea de urgență direct pe pistă.

Imagini filmate de un pasager arată fum în interiorul aeronavei, iar pasagerii și echipajul au folosit toboganele gonflabile pentru a părăsi avionul. Ulterior, aceștia au fost transportați cu autobuzele înapoi la terminal.

Zborul către Los Angeles a fost reprogramat. În imaginile apărute online se observă și urme ce par a fi sânge pe unul dintre motoarele aeronavei.

Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare

Compania aeriană a transmis că niciunul dintre cei 224 de pasageri și cei șapte membri ai echipajului nu a suferit răni grave. Aeroportul a raportat însă 12 persoane cu răni ușoare, cinci dintre acestea fiind transportate la spital.

Autoritățile au confirmat că bărbatul lovit a murit în urma impactului. Acesta ar fi sărit gardul perimetral și a ajuns pe pistă cu aproximativ două minute înainte de accident. Reprezentanții aeroportului au precizat că gardul de securitate este intact și că victima nu era angajat al aeroportului.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a descris persoana drept „intrus” într-o postare publică. Frontier Airlines a anunțat că desfășoară o anchetă internă, iar National Transportation Safety Board a fost notificat pentru a investiga incidentul.

