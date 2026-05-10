Ce se întâmplă cu nava unde s-a depistat focarul de Hantavirus. Se pregătește o operațiune de amploare

Autoritățile spaniole pregătesc o operațiune medicală și logistică de amploare după confirmarea unui focar de hantavirus la bordul navei de croazieră Hondius, care urmează să ajungă în apropierea Insulelor Canare. Pasagerii nu vor putea intra direct în port, iar procedurile vor fi derulate sub control strict.

Nava va ancora în zona portului Granadilla, moment ce va declanșa o intervenție de 24 de ore coordonată de autoritățile sanitare și echipele de intervenție, care trebuie să evacueze în siguranță cei 146 de pasageri aflați la bord. Operațiunea este considerată fără precedent în regiune.

Criză sanitară pe mare

Hondius nu va intra în port, ci va rămâne pe o barjă aflată în larg, pentru a reduce riscul de transmitere a virusului. Înainte de transferul către uscat, toți pasagerii vor trece prin controale medicale realizate de Autoritatea Sanitară Portuară, pentru a se verifica dacă există simptome compatibile cu hantavirusul.

Toate persoanele de la bord vor purta măști de protecție pe durata operațiunii. Maria van Kerkhove, reprezentant al Departamentului Epidemiologic al OMS, a explicat că pasagerii vor fi transportați în grupuri mici cu ambarcațiuni speciale. Cei care prezintă semne de boală vor fi evacuați imediat cu un avion medical către Olanda, iar persoanele sănătoase vor fi preluate de aeronavele trimise de statele lor.

Germania, Franța, Belgia, Irlanda și Olanda au confirmat trimiterea unor avioane pentru repatrierea cetățenilor lor. Statele Unite și Marea Britanie pregătesc, la rândul lor, planuri pentru pasagerii care nu au sprijin logistic din partea propriilor țări.

Spania blochează în larg nava cu pasageri infectați cu hantavirus

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că toate instituțiile implicate sunt pregătite pentru o intervenție rapidă și sigură. Zona este monitorizată permanent din aer de Garda Civilă.

Aproximativ 30 de membri ai echipajului vor rămâne la bord pentru a duce nava în Olanda, unde va fi efectuată o dezinfecție completă. Pe vas va rămâne și trupul femeii de origine olandeză decedate la începutul lunii, alături de bunurile sale. Locuitorii din apropierea portului din Insulele Canare urmăresc cu îngrijorare evoluția situației, pe fondul temerilor legate de riscurile sanitare.

În același timp, autoritățile monitorizează un alt focar, de această dată de norovirus, depistat pe o navă de croazieră care se îndreaptă spre Republica Dominicană, unde aproximativ 115 persoane au fost infectate. Cele două incidente readuc în discuție vulnerabilitățile sanitare de pe vasele de croazieră, unde spațiile comune pot facilita răspândirea rapidă a bolilor infecțioase.

