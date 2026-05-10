Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu nava unde s-a depistat focarul de Hantavirus. Se pregătește o operațiune de amploare

Ce se întâmplă cu nava unde s-a depistat focarul de Hantavirus. Se pregătește o operațiune de amploare

De: David Ioan 10/05/2026 | 21:10
Ce se întâmplă cu nava unde s-a depistat focarul de Hantavirus. Se pregătește o operațiune de amploare
Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Autoritățile spaniole pregătesc o operațiune medicală și logistică de amploare după confirmarea unui focar de hantavirus la bordul navei de croazieră Hondius, care urmează să ajungă în apropierea Insulelor Canare. Pasagerii nu vor putea intra direct în port, iar procedurile vor fi derulate sub control strict.

Nava va ancora în zona portului Granadilla, moment ce va declanșa o intervenție de 24 de ore coordonată de autoritățile sanitare și echipele de intervenție, care trebuie să evacueze în siguranță cei 146 de pasageri aflați la bord. Operațiunea este considerată fără precedent în regiune.

Criză sanitară pe mare

Hondius nu va intra în port, ci va rămâne pe o barjă aflată în larg, pentru a reduce riscul de transmitere a virusului. Înainte de transferul către uscat, toți pasagerii vor trece prin controale medicale realizate de Autoritatea Sanitară Portuară, pentru a se verifica dacă există simptome compatibile cu hantavirusul.

Toate persoanele de la bord vor purta măști de protecție pe durata operațiunii. Maria van Kerkhove, reprezentant al Departamentului Epidemiologic al OMS, a explicat că pasagerii vor fi transportați în grupuri mici cu ambarcațiuni speciale. Cei care prezintă semne de boală vor fi evacuați imediat cu un avion medical către Olanda, iar persoanele sănătoase vor fi preluate de aeronavele trimise de statele lor.

Germania, Franța, Belgia, Irlanda și Olanda au confirmat trimiterea unor avioane pentru repatrierea cetățenilor lor. Statele Unite și Marea Britanie pregătesc, la rândul lor, planuri pentru pasagerii care nu au sprijin logistic din partea propriilor țări.

Spania blochează în larg nava cu pasageri infectați cu hantavirus

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că toate instituțiile implicate sunt pregătite pentru o intervenție rapidă și sigură. Zona este monitorizată permanent din aer de Garda Civilă.

Aproximativ 30 de membri ai echipajului vor rămâne la bord pentru a duce nava în Olanda, unde va fi efectuată o dezinfecție completă. Pe vas va rămâne și trupul femeii de origine olandeză decedate la începutul lunii, alături de bunurile sale. Locuitorii din apropierea portului din Insulele Canare urmăresc cu îngrijorare evoluția situației, pe fondul temerilor legate de riscurile sanitare.

În același timp, autoritățile monitorizează un alt focar, de această dată de norovirus, depistat pe o navă de croazieră care se îndreaptă spre Republica Dominicană, unde aproximativ 115 persoane au fost infectate. Cele două incidente readuc în discuție vulnerabilitățile sanitare de pe vasele de croazieră, unde spațiile comune pot facilita răspândirea rapidă a bolilor infecțioase.

CITEŞTE ŞI: Hantavirusul s-a răspândit în 13 țări. Care sunt statele afectate de „boala șobolanilor”

Virus transmis de rozătoare! Ce este hantavirusul și cât de periculos poate deveni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Concurenta de la Survivor 2026 s-a trezit cu fața desfigurată: ”Sper să îmi treacă”
Știri
Concurenta de la Survivor 2026 s-a trezit cu fața desfigurată: ”Sper să îmi treacă”
Cine este femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat în Cluj: ”Am vrut să fiu mai aproape de ea”
Știri
Cine este femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat în Cluj: ”Am vrut să fiu mai aproape de…
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în...
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?
Gandul.ro
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe...
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un...
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă”...
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
Click.ro
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă...
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt convinși că n-are nicio șansă”
Digi 24
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe,...
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?
Gandul.ro
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să...
ULTIMA ORĂ
Concurenta de la Survivor 2026 s-a trezit cu fața desfigurată: ”Sper să îmi treacă”
Concurenta de la Survivor 2026 s-a trezit cu fața desfigurată: ”Sper să îmi treacă”
Iubita trapperului Oscar a scos la înaintare tot ce are în dotare. Apariție cum rar mai vezi! Transparentă, ...
Iubita trapperului Oscar a scos la înaintare tot ce are în dotare. Apariție cum rar mai vezi! Transparentă, super mulată și decoltată
Alejandra Onieva, fosta iubită a lui Sebastian Stan, s-a căsătorit în secret cu actorul Jesse Williams ...
Alejandra Onieva, fosta iubită a lui Sebastian Stan, s-a căsătorit în secret cu actorul Jesse Williams din „Anatomia lui Grey”
Cine este femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat în Cluj: ”Am vrut să fiu mai aproape de ea”
Cine este femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat în Cluj: ”Am vrut să fiu mai aproape de ea”
Cabron se împarte între soție și „pofta inimii”. Fosta lui Cristian Boureanu nu a ieșit ...
Cabron se împarte între soție și „pofta inimii”. Fosta lui Cristian Boureanu nu a ieșit din ecuație
Marius Tucă Show începe luni, 11 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 11 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Vezi toate știrile