Ținuta aleasă de Monica Davidescu la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Nașa de suflet a artistei a atras toate privirile!

De: Emanuela Cristescu 10/05/2026 | 20:41
Monica Davidescu și Aurelian Temisan
La nunta Andreei Bălan (41 de ani) cu Victor Cornea (32 de ani), atenția s-a mutat rapid pe unul dintre cele mai elegante cupluri din showbiz, Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Cei doi au venit cu fiica lor, Dora, și au atras toate privirile.

Momentul întâlnirii cu mireasa a fost unul de emoție pură, iar Andreea Bălan a ținut să le transmită direct cât de importanți sunt pentru ea. Aurelian Temișan a rămas impresionant de cum arată cântăreața în rochie de mireasă și n-a putut să nu o complimenteze.

ANDREEA BĂLAN: Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi!

AURELIAN TEMIȘAN: Și astăzi. Ești splendidă!

ANDREEA BĂLAN: Vă iubesc! Sunt fericită că voi îmi sunteți nași pe viață.

AURELIAN TEMIȘAN: Ușa noastră va fi în continuare deschisă.

MONICA DAVIDESCU: Îti urez multă fericire!

Monica Davidescu, apariție „wow” la nunta Andreei Bălan

Monica Davidescu a atras toate camerele fără să încerce prea tare. Rochie neagră lungă, mulată, umeri goi și un vibe de „eleganță fără efort”. Dar piesa de rezistență au fost mânecile albe, voluminoase, cu detalii florale, care au transformat complet ținuta într-una demnă de red carpet. Pantofii stiletto, geanta mică și ochelarii de soare au completat look-ul de „doamnă classy”.

Andreea Bălan, Monica Davidescu și Aurelian Temișan. Sursa foto Social media

Aurelian Temișan a mers pe varianta safe, dar stylish: costum în tonuri închise, sacou bleumarin-petrol, cămașă neagră și atitudine relaxată. Fiica lor, Dora, a fost surpriza serii. Ea a ales o rochie lungă din satin verde smarald, păr lejer, bucle naturale și un vibe fresh, de adolescentă care deja știe ce înseamnă stilul.

Victor Cornea l-a impresionat pe Temișan

Artistul a declarat că se bucură enorm pentru Andreea și că are o părere foarte bună despre Victor Cornea. El a recunoscut că l-a impresionat relația dintre Victor Cornea și fetițele cântăreței. Acesta a spus că în sfârșit se vede că Andreea este fericită cu adevărat.

„Le urez exact ceea ce se vede pe chipul lor: fericire, înțelegere, se vede că se înțeleg, și cel mai important este că văd legătura între fetițe și Victor pe care cred că îl asimilează amândouă ca pe un tată. Văd relația dintre ei, iar Victor având copil mai mare, știe și a știut tot timpul cum să se poarte cu copiii”, a declarat Aurelian Temișan pentru CANCAN.

Evenimentul de la Buftea a fost, pe scurt, spectaculos: ponton amenajat, decor floral cât vezi cu ochii și o listă de invitați de peste 250 de persoane. Cu toate acestea, Anderea Bălan a avut parte de o dezamăgire. Tatăl său, Săndel Bălan, a lipsit de la mare eveniment și n-a oferit explicații.

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”, a spus tatăl artistei.

Nume grele la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea au chemat mai mulți artiști cunoscuți să încingă atmosfera și să-i țină pe invitați pe ringul de dans până dimineața. Printre aceștia se numără: 3 Sud Est, Luis Gabriel și Clejanii. Meniul a combinat tradițional cu fancy, iar zona de live cooking a fost constant „asediată”.

În tot acest haos frumos, Victor Cornea a rezumat ziua simplu, dar clar: „cea mai frumoasă zi”. Până în acest moment, nunta a bifat exact ce trebuie pentru showbiz: lux, lacrimi, declarații și momente care rămân pe virale pe social media.

